Ha comenzado diciembre. El último mes del año suele ir acompañado de cambios que pueden generar situaciones estresantes. Los compromisos familiares y sociales típicos de la época, las celebraciones, la compra de regalos, entre otros, se convertían en muchas ocasiones en un dolor de cabeza para muchos. ¿Cómo afrontar estos retos? “Esta fase del año implica una mezcla de emociones positivas y negativas para las personas. Alegría, esperanza, frustración por metas no especificadas, entre otras; son algunas de las sensaciones que experimentas. Es decir, una suma de factores desencadenantes que promueven situaciones estresantes ”, dice la psicóloga. Cecilia Belén Benito. El profesional advierte que muchas personas, especialmente durante este período, tienden a no prestar atención a sus emociones, lo que tiene un impacto directo en la salud física. “Podemos ocultar lo que sentimos, pero no los síntomas que se producen en nuestro cuerpo, como trastornos gastrointestinales, contracturas, dolores de cabeza, trastornos del sueño, dolores musculares, fatiga o trastornos alimentarios”, explica. Mientras tanto, el psicólogo Mariana Aguirre Coincide con Benito y añade que el estrés es una reacción adaptativa fisiológica, cognitiva y emocional normal que todo ser humano experimenta ante un cambio de contexto. “Todos necesitamos, de alguna manera, estresarnos o tener un poco de ansiedad para enfrentar desafíos, retos, metas u objetivos. El problema se genera cuando el estrés se vuelve crónico ”, explica. Asegurarse de que diciembre no sea un mes caótico dependerá en gran medida de cómo lo aborde. Conocer los límites y las capacidades es fundamental para evitar caer en situaciones que puedan derivar en crisis. “Es importante tomar el control, escucharnos, sentirnos, permitirnos entender lo que está pasando y valorar nuestra persona, lo que queremos y no solo satisfacer las exigencias o exigencias del entorno”, recomienda Benito. Cuadro ilustrativo. Aguirre aconseja tener expectativas realistas sobre lo que puedo intentar y qué metas y objetivos puedo alcanzar, y agrega la necesidad de una rutina saludable. “Cultiva tus aficiones, sal del trabajo los fines de semana o en los horarios que consideres oportunos, y realiza actividades que disfrutes y encuentres reconfortantes”, dice. Claves a tener en cuenta Finalmente, Benito establece una serie de pautas para prevenir y acabar este mes de la mejor manera: – Planificar: establecer metas y prioridades, es importante diferenciar entre lo necesario y lo opcional. – Aprende a decir que no: es común cuidar situaciones que van más allá de nuestros límites y no tenemos tiempo ni energía, por lo que existe una excesiva exigencia tanto física como mental por el simple hecho de no querer fallar al resto. Es importante delegar tareas y responsabilidades. – Pida ayuda: si se siente abrumado, abatido, hable con amigos, colegas o busque ayuda de un profesional de la salud mental. – Técnicas de relajación: nos permiten recibir y analizar lo sucedido durante el día, emociones, sentimientos, significa darnos unos minutos antes de que nos sintamos abrumados por la rutina y así evitar la sensación de pánico o ansiedad. Producción de periódico de Nicolás Córdoba

