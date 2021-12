El ex presidente de Banco Central,, Martín Redrado salió en la encrucijada del Diputado electo de la Provincia de Buenos Aires, Javier Miley. Hace unos días, se había dirigido al actual gobierno luego de que subiera el dólar y ahora mencionó al libertario que, según sus declaraciones en la campaña, habló de “quemar Banco Central “el economista respondió:”Evaluémoslo por los hechos y no con palabras.

En diálogo con Romina Mangel en la A24, Redrado puso a prueba al libertario diputado provincial electo en Buenos Aires y a la pregunta del anfitrión sobre sus declaraciones contra el cuerpo económico, respondió: “Juega por tus ideas, hazlo”, aunque explicó que “es una cosa que dice un político en campaña, y otra muy distinta son los proyectos de ley que presenta a la ley.

En otras declaraciones, Redrado expresó su opinión sobre el presupuesto planificado por el oficialismo: “Hubo una intervención inestable en el mercado cambiario con liquidación. Se gastaron $ 3 mil millones tratando de cerrar la brecha muchas veces en emergencias cambiarias “, dijo, y explicó que” el banco central debe estar activo a las cinco en punto, entre las 10 y las 15 “.

“También se necesita un factor sorpresa, el Banco Central siempre se ha quedado atrás, lo que genera más incertidumbre y ensancha la brecha cambiaria”, dijo Redrado, agregando en otras declaraciones hace unos días que “las recientes medidas del gobierno marcan la represión económica” y que “Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento, de forma conjunta y sincrónica”.

Por otro lado, Redrado aseguró que conoció a Miley hace unos días y aseguró que “dejó a un lado su problema con el Banco Central y ahora sus provisiones incluyen impuestos”, aseguró que fue encontrado a la salida de un canal y Aseguró que no permitiría “aumentos de impuestos”, a lo que el ex titular del Banco Central respondió en la transmisión que debe “dejarlo actuar con hechos y no con palabras”.