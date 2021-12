El economista Carlos Melconian dio su opinión sobre el acuerdo entre s Gobierno s Fondo Monetario Internacional y dio un una metáfora inusual para describir la situación que provocó risas en la mesa redonda. Reveló estadísticas devastadoras sobre las relaciones del país con el organismo económico y pronosticó lo que sucedería en las próximas elecciones de 2023.

En diálogo con Jonathan Avenue En La Nación +, el economista hizo una comparación inusual para explicar la relación del país con el organismo económico: “El gobierno dice que creará un programa y encontrará un fondo que es viejo, oxidado, parece que son los jugadores los que están jugando contigo de espaldas a la portería”.Melkonyan bromeó y agregó que “estamos lejos de elaborar un programa”.

Cuando llegó el momento de continuar con su análisis, Melkonyan brindó estadísticas devastadoras cuando mencionó que “de 22 acuerdos con el fondo celebrados desde 1958, solo se han implementado 5” y explicó que “hay que comprar una guía de supervivencia, ver cómo hacerlo.llega, a veces sucede que una persona tiene este tipo de diagnóstico, pero algunos piensan en otra cosa. También señaló la polémica por los billetes de tarjeta con otro chiste: “poco dinero, pero rasca donde puedas”.

El economista también acosó a Gabriela Cerutti, aunque no la mencionó: “Cuando un vocero dice que las reservas están sanas, ni el que lo dice tiene que creer, entiendes que lo escribió en un papel”, y Dijo que muchos economistas explican la situación, pero parece que “el gobierno no lo entiende, no les queda del todo claro”.

Durante su previsión para las elecciones de 2023, analizó que el futuro del actual gobierno “depende de tener una gran economía, pero la oposición tiene dos años más” y concluyó: “En algún momento hay que aprender a ver cómo gobierna un coalición, un líder que desarrolla una buena economía. El líder lo completa eligiendo personas o parejas. El 50% votará primero, luego 50 de 50 en las votaciones finales, y el presidente debe gobernar.