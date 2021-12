Mauro Icardi: “Me casé creyendo que era para toda la vida, pero tuve un error”

Wanda Nara reveló que su pareja, el delantero del PSG francés Mauro Icardi, le admitió que se encontró con la actriz Eugenia “La China” Suárez, pero le aclaró que “no pasó nada”, aunque ella remarcó que hubo “un quiebre” en la relación y que el futbolista le dijo “que fue el error de su vida”. “Confiamos los dos ciegamente en todo, pongo las manos en el fuego por él y sentí que hubo un quiebre. Después me dijo que hubo un encuentro y que no pasó nada”, sostuvo ella, aseguró en una entrevista con Susana Gimenez. Sin embargo, Mauro Icardi no estaría arrepentido de la aventura que tuvo con la China Suárez en París. Así lo demostró en la nota que le hizo Susana Giménez, donde frente a Wanda Nara reconoció que “cree” que tuvo un error. La frase que más llamó la atención fue cuando se refirió a su boda con la mediática, allá por mayo de 2014: “El amor que tengo por ella lo saben todos. Yo me casé muy chico y era para toda la vida. Soy muy a la antigua”. Sin embargo, aunque insisten en mostrarse juntos y en familia, algo se rompió luego de la entrevista con Susana Giménez. Según contó el periodista Juan Etchegoyen, la mediática estaría viendo cómo organizarse con sus hijos para hacer pública la separación. Después de varias semanas sin hablar, la China Suárez rompió el silencio de forma pública y dio a conocer detalles importantes de su vida y del escándalo que sacudió el entorno de los involucrados. La nota se emitió ayer por la noche y la conducción de dicho especial estuvo a cargo de Alejandro Fantino. Solamente pudo ser visualizado por una de las plataformas digitales pagas. “Vamos a charlar un rato, a disfrutar, a conversar, me contás un poco de tu vida, de tus cosas… aparte, no estás en ningún quilombo, nada”, empezó con un chiste Fantino. La actriz se rió pero se no dejó de responderle: “¡Yo nunca! Yo siempre ‘perfil bajo’, como me decían siempre en mi casa”. “Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: ‘Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar’”, comenzó la China. A su vez, la actriz contó que siempre trata de hacer autocrítica y saber si lo que está haciendo está bien o hay algo por cambiar: “Obviamente, tengo autocrítica y pienso y a la noche digo: ‘¿qué podría cambiar?’ o me escucho hablar y digo: ‘Sueno muy soberbia, yo no soy así’, pero pienso que es un método de defensa. Tengo momentos. A veces lo llevo mejor y hay momentos en los que sufro más”. “Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. La que está con más de uno y sale con más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo”, expresó la actriz.En modo de consulta, Fantino le preguntó cómo le gustan los hombres y ella sin mediar palabra indicó que le gustan los hombres introvertidos y no los que son el centro de atención en una fiesta: “Los hombres me han dicho mucho que tengo cara de or…”.

