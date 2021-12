Rocío Marengo fue recientemente eliminada de “Showmatch: La academia”. Luego de finalizar su paso por el programa de Marcelo Tinelli, la actriz decidió irse a Chile, donde tiene varias ofertas laborales que está analizando aceptar.

Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, Rocío Marengo sufrió un inconveniente: no tenía homologadas las vacunas contra el coronavirus.

Luego de expresar su felicidad por haber llegado a su casa en el país vecino, la actriz reveló detalles de lo sucedido. Al no tener el trámite hecho, no podrá circular por las calles de Chile libremente. En sus historias de Instagram, la comediante dio a conocer los pasos a seguir:

No puedo salir de mi casa hasta que no me llegue el mail.