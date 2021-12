Se reveló el escandaloso motivo por el cuál Cardona, Villa y Zambrano no fueron titulares en Boca

Foto NA. Pese a que el entrenador Sebastián Battaglia habló de una intoxicación, los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano perdieron la titularidad en Boca en el encuentro frente a Newell’s porque llegaron fuera de horario a la concentración el lunes por la noche. Según trascendió, los futbolistas estaban convocados a las 22:30 en un hotel porteño, y los tres arribaron más tarde por motivos que no se informaron. Entonces, Battaglia, que los había incluido como titulares en la planilla del domingo antes que se suspenda por lluvia el encuentro en el estadio La Bombonera, y también en la práctica del lunes, eligió reemplazarlos. Lisandro López, Exequiel Zeballos y Eduardo Salvio fueron quienes entraron al equipo, e incluso los últimos dos luego salieron cuando Battaglia dispuso los ingresos en el segundo tiempo de Cardona y Villa, que le imprimieron otro ritmo al ataque del Xeneize. De hecho, no se notó en el campo de juego que estuvieran afectados por un malestar gástrico como detalló Battaglia en la conferencia de prensa luego del 0-0 ante Newell’s. “Los tres cambios fueron producto de un malestar que tenían los tres, una intoxicación que tuvieron. Zambrano directamente no salió a hacer la entrada en calor, se quedó en el banco de suplentes, se sentía muy mal. Edwin (Cardona) y Villa hicieron un esfuerzo enorme, la verdad que los necesitamos. En el momento en el que los tocó estar, hicieron un gran esfuerzo para ayudar al equipo. La planilla del otro día es verdad incluía a ellos tres, pero hoy a la mañana nos encontramos con esta situación y tuvimos que repensar el partido de otra manera”, sostuvo. Y, en ese sentido, también cruzó los rumores sobre una presunta pelea en el entrenamiento entre Cardona y Agustín Almendra, que sí mantuvo su lugar como titular en el mediocampo de Boca. “Eso es mentira, lo desmiento completamente. Nada que ver. Se instalan un montón de cosas, uno a veces tiene que escuchar cada cosa que si salimos a aclarar todo, no se puede vivir. La realidad es que hicieron un gran esfuerzo tanto Villa como Cardona por entrar y ayudar en los minutos que estuvieron en la cancha. Carlos (Zambrano) lamentablemente no se sentía bien como para poder participar. Estamos todos tratando de hacer lo mejor como para clasificar a Boca a la Copa (Libertadores)”, aseguró. El Xeneize espera este miércoles una victoria de Talleres de Córdoba ante Godoy Cruz por la semifinal de la Copa Argentina para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores sin tener la obligación de ganar ese título, el próximo miércoles 8 de diciembre.

Noticias relacionadas

Boca no tiene paz: Battaglia debió desmentir una pelea entre Cardona, Villa y Zambrano



A “Wanchope” Ábila no lo tendrán en cuenta en el DC United y deberá volver a Boca



