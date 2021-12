Wanda Nara fue una de las personas más nombradas en el último tiempo. Cuando los usuarios de Instagram creyeron que la polémica con China Suárez había terminado, nada de eso sucedió. Por el contrario ambas fueron convocadas para dar entrevistas exclusivas.

Con es estreno de las notas Wanda subió un sugerente video a sus redes sociales. En la cuenta donde inició el escandalo le preguntó a su hija si quería tener un hermanito. Pese a la alegría que le generó saber que habría alguien más pequeño en la familia dijo que no.

Wanda Nara con su familia.

El anuncio fue dirigido al hijo de la empresaria. Es que Valentino juega al futbol en un Instituto y al parecer no suele hacer muchos goles cuando su madre lo acompaña. Lejos de las especulaciones familiares, Nara aclaró que ella no era “mufa”. Un término muy común que se utiliza para decir que alguien no da suerte.

Valentino hizo un gol el partido pasado y por suerte su mamá estaba con él.

La reacción de Valentino cuando #wandanara le dijo que no era “mufa”

(Fuente: Instagram) pic.twitter.com/27PEu2giCt — AMBA 24 (@amba24noticias) November 30, 2021

El anuncio fue hecho mientras comían. Valentino narró con lujo de detalles cómo fue el hecho: “Dos goles: uno me lo sacaron, el otro se fue al auto”. Aunque Wanda aclaró que se había retirado porque hacía mucho frío. Sin embargo, el hijo continuó con su historia:

Se fue al auto y marqué gol.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Pero yo estaba en el mismo campo que vos.

A lo que el hijo de Wanda dijo: “No estabas. No se ve del otro lado”. Aunque Icardi le aclara que estaban viéndolo desde el vidrio del auto. Para sorpresa de él su madre estaba junto al resto de los padres. Entre Wanda e Icardi parece que la relación está mejor que nunca ya cenan junto con sus hijos.