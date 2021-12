Daniela Herro estuvo invitada a “Los Mammones” y se animó a responder las “preguntas al hueso”. Esa sección del programa que se convirtió en todo un clásico, en la que los participantes responden las preguntas más incómodas.

Daniela Herrero no pudo escapar de una pregunta que al principio no quería responder. Sin embargo, terminó confesando un oculto romance que sostuvo con un colega. “¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”, preguntó Jey Mammon.

Abel Pintos.

La primera reacción de la intérprete fue decir sí con la cabeza aunque levanto el cartel que decía claramente “no”. Ahí recalcúló y volvió sobre sus pasos para levantar el cartel que dice “sí”.

“Sabes que quiero detener en el uff que hiciste. Como que supera las dos manos de la cantidad, ¿no?”, preguntó Jey Mammon. “No, lo hice porque es una figura. Ah, se hacía la misteriosa”, respondió la cantante.

uD83DuDE2C SE CONFESÓuD83DuDE31 La revelación de Daniela Herrero en #LosMammones Fuente: (América TV). pic.twitter.com/lodyh3UA4u — AMBA 24 (@amba24noticias) December 2, 2021

“Está bien, acá nos gusta respeta la privacidad. Pero si querés decirme quien fue”, insistió el conductor. “No, no lo voy a contar ni en pedo”, sentenció Daniela. “¿Es una celebridad?”, preguntó muy interesado Mammon. “No, no, ya está., Igual nada, ya pasó hace mil”, reveló.

“Bueno, lo voy a decir ¿por qué no? Ya está, lo voy a decir”, dijo mientras golpeaba el sillón del estudio con la paleta y confesó. “Con Abel, Abel Pintos”, lanzó y dejó al estudio en silencio.

Daniela Herrero y Jey Mammon.

Lula Rosenthal estuvo muy rápido y rompió el hielo con un chiste. “¿Y te dio la llave?”, bromeó el panelista en referencia al tema de Abel. “No, se la dio a la mamá”, cerró Daniel contundentemente.

El tema no quedó ahí, después surgieron muchas dudas en las redes sociales relacionadas este poco conocido romance, del que no se sabe cuándo fue ni cómo pasó. Tampoco como termino, eso solo lo sabe Daniela Herrero y Abel Pintos