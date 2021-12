Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.

Presidente Alberto Fernández anunció esta tarde la creación de un Plan Productivo 2030 para capacitar sectores productivos, industrias, exportaciones y generar empleo. Lo hizo participando en la clausura del 27 Congreso Industrial organizado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que tuvo lugar en el Recinto Ferial Parque Norte. “El renacimiento de Argentina nos necesita a todos. Sin excepción. Desplegar todas nuestras capacidades productivas, construir un territorio federal equilibrado, promover la educación en todos los niveles, multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas ”, expresó Fernández. El mandatario destacó que entre 2016 y 2019, Argentina fue uno de los países que más capacidad industrial perdió, con una caída del 17% en la producción industrial por habitante. Y subrayó que a pesar de las políticas de gestión que lo precedieron y la pandemia del covid-19, su gobierno logró “generar el mayor rescate productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia a la Obra y la Producción”. El país “atraviesa un claro proceso de recuperación económica”, dijo, y pronosticó que “a principios del próximo año la actividad industrial habrá recuperado lo perdido desde el inicio de la crisis en 2018 y 2019”. En ese contexto, indicó que “la industria está a la vanguardia de la recuperación económica”, resaltó que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo régimen de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y productos menos acabados ”. “Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo para la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental: todo proceso de desarrollo sostenible requiere de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya a y empodera a todos los sectores productivos ”, comentó. Como parte de estas políticas, el Mandatario explicó que el Poder Ejecutivo envió este año al Congreso Nacional seis proyectos de ley para impulsar la producción de Hidrocarburos, el Complejo Agrobioindustrial, Compre Argentino, Cannabis industrial, movilidad sustentable y la industria automotriz. “Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchamos para construir acuerdos que ayuden al país ”, dijo. El mandatario hizo un llamado a “construir una comunidad en la que todos puedan implementar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”. “Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que sea sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan un verdadero renacimiento de Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debes concentrarte en unos pocos “, dijo. Al respecto, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en atender los precios de los productos de gran consumo”. Fernández instó a “no recurrir a puntos de vista antiindustriales”. “No podemos recurrir a aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen la industria nacional. No podemos recurrir a políticas socialmente excluyentes. Todos ellos son profundamente injustos y aumentan la pobreza. Pero también provocan una caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recurrir a políticas de deuda irresponsables. No podemos retroceder en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo ”, consideró. Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, dijo: “enfrentaremos las deudas que otros han generado. Pero este acuerdo no se hará a expensas del desarrollo del país ni se basará en ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a un ritmo seguro y con mano firme ”. “Pedimos al FMI, antes de cerrar un nuevo acuerdo, que haga una valoración de cuál fue el fallido programa stand-by, por el cual se desembolsaron US $ 44.000 millones, el cual fue mal utilizado en el pago de deudas insostenibles y en financiar la salida de capitales ”, subrayó el presidente. Asimismo, afirmó que el plan plurianual que se enviará al Congreso “perfila la política macroeconómica que se puede implementar y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no retrase más el desarrollo argentino”, insistió. Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación valore el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”. La conferencia se realizó entre ayer y hoy bajo el lema “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, según sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”. . ”. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la conferencia, Luis tendlarz, y el joven presidente de la Conferencia, María robó. Durante las dos sesiones, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y dirigentes debatieron políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para agregar valor, formas de promover inversiones de largo plazo y generar empleos formales y la incorporación. de más tecnología en los procesos productivos, entre otros temas.