Con si no faltaran internas en Juntos por el Cambio, la llegada de Jorge Macri como ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta parece haber avivado el fuego dentro del PRO en la Provincia de Buenos Aires. El ex piloto automovilístico y desde 2015 intendente de Campana, Sebastián Abella, cuestionó al ex intendente de Vicente López y pidió una nueva conducción del PRO bonaerense.

“Uno no puede irse del municipio y no dejar la llave para el que llega”, le dijo Abella a Clarín, en una metáfora que habla del PRO de la Provincia de Buenos Aires, que hoy es presidido por Jorge Macri.

Y aclara: “Tiene que entregar el partido porque ya no tiene más nada que ver con la Provincia. Así como no le gustaba que Diego Santilli cruce de Ciudad a Provincia, ahora es igual”. Mientras que al ser consultado por quién debería presidir el PRO, remarca: “No estoy para proponer nombres”.



El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, durante la presentación de Jorge Macri como su nuevo ministro.

Con cierta ironía que afirma estar “contento” por el progreso de Jorge Macri, y después señala que la movida encierra una “triple especulación”. Aunque el nuevo ministro porteño señaló que no buscará la reelección en Vicente López, Abella puntualizó: “Especula con volver al municipio, como hacen los intendentes del PJ, pero también con la posibilidad de ser jefe de Gobierno porteño en 2023 o candidato a gobernador en la Provincia”.

Abella destaca que varios de los dirigentes del PRO en la Provincia coinciden con su postura: “Digo lo que muchos sostienen en privado. No tengo intereses y no me interesa ser candidato a gobernador ni presidente del PRO”



Sebastián Abella, intendente del PRO en Campana.

Tras la jura de Macri en la Ciudad, en Vicente López asume otra intendenta mujer: Soledad Martínez, mano derecha de Macri. La ex diputada nacional tendrá una dura bienvenida si. como remarcó Abella, son varios los dirigentes del PRO molestos con el primo del ex presidente.

Más internas en Juntos por el Cambio

La nueva del PRO bonaerense no es la única interna de Juntos por el Cambio. Esta semana Horacio Rodríguez Larreta debió reunirse con Elisa Carrió y con Mauricio Macri para limar asperezas y bajar las tensiones.

Este lunes, 48 horas después de participar de los festejos por los 20 años del nacimiento de la Coalición Cívica-ARI, el jefe de Gobierno visitó a Carrió en su chacra bonaerense para limar asperezas y tratar de aplacar las tensiones internas tras los explosivos dichos de la ex diputada, que cuestionó como nunca antes a los amigos y aliados del líder porteño.



Sebastián Abella, intendente del PRO en Campana y crítico de Jorge Macri.

Para eso, Larreta ya había postergado una gira vinculada a temas de gestión para priorizar la política doméstica, y tuvo que viajar de urgencia a Exaltación de la Cruz.

Según las fuentes consultadas, la reunión entre Rodríguez Larreta estuvo enfocada ese sentido en los dichos de la ex legisladora del fin de semana, que primero cuestionó en duros términos la amistad de más de dos décadas del jefe porteño con Sergio Massa, en la entrevista que concedió el jueves pasado a Clarín, y después se refirió, en los festejos de la CC del sábado, a la alianza con el radicalismo que lideran Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau en la Ciudad.

Además, Martín Lousteau la cruzó al tildarla como “funcional al kirchnerismo”, a lo que a la fundadora de Juntos por el Cambio respondió pidiendo que se calmara, recordando que ella le permitió “entrar a la política” desde la oposición y reflotando su paso como ministro de Cristina Kirchner y lo llamó “el autor del escándalo con el campo”.

