Dante Camaño, titular de UTHGRA Capital, arremetió contra Luis Barrionuevo tras las elecciones en el gremio. “Lamentablemente hubo algunas agresiones físicas de unos tipos que escudados tras gruesos barbijos vinieron a la sede a provocar desmanes, amenazar e intimidar a los afiliados que esperaban ejercer su derecho democrático, con el fin de suspender el proceso electoral, convocado en tiempo y forma ordenada y prolija”, sostuvo.

El sindicalista gastronómico porteño, que acaba de ser echado de la titularidad de la obra social del gremio nacional, OSUTHGRA, por orden de su ex cuñado Luis Barrionuevo, dialogó con NA, en la oficina principal de la sede de la seccional capital de UTHGRA en el barrio de Constitución, sobre la calle Salta al 1300, que se mantuvo completamente cerrada al tránsito durante todo el día y custodiada por efectivos de la Policía de la Ciudad para evitar nuevos desbordes como los que sucedieron por la mañana del día de elecciones.

Lo cierto es que Barrionuevo, que conduce a nivel nacional la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) desde hace 36 años y que en diciembre será reelegido una vez más ante la ausencia de competidores, ha decidido auspiciar una lista opositora a la conducción de la seccional Capital del sindicato, por lejos la más importante por la cantidad de afiliados al gremio, que conduce Camaño desde 1984.

Pero la novedad excede la mera puja electoral de uno de los principales sindicatos que ha sido de los más afectados por la caída de la actividad a consecuencia de la pandemia de coronavirus y de las cuarentenas dictadas para intentar detener el avance del Covid-19.

La relación Barrionuevo-Camaño es también de lazos familiares. Dante es hermano de Graciela Camaño, diputada nacional, que se encuentra distanciada de su marido Luis Barrionuevo después de 45 años de convivencia.

Hace unas semanas, el 14 de octubre, Graciela subió una fotografía junto a su hermano sindicalista en su cuenta de Twitter donde afirmó, “Visité la Sección CABA de Gastronómicos. Rememoramos lindos tiempos con mis queridos amigos. Toda la fuerza para el próximo proceso electoral, ustedes son buenos y honestos dirigentes sindicales. No dudo de que los afiliados sabrán apreciar el esfuerzo.”

Barrionuevo contestó con más afiches en las calles promocionando a Humberto Ballhorst, el secretario de organización de la seccional capital que decidió plantar a Camaño y armar su propia lista.

El día de la elección amaneció complicado, hubo agresiones y acusaciones cruzadas que terminaron con una declaración de la Junta Electoral Central resolviendo suspender la convocatoria a las urnas a las que, sin embargo, muchos afiliados del sindicato en la Ciudad decidieron concurrir para votar.

– ¿Camaño mucha gente se acercó para votar y se están contando los votos que pasará con esta elección?

– Lo de la Junta Electoral es un verso, es un robo, un fraude perpetrado por la gente de Luis Barrionuevo producto de todo lo que hablamos previamente. Se quieren quedar con la caja de la seccional capital que tiene 40 millones de dólares ahorrados que pertenecen a los afiliados gastronómicos de la Capital.

– ¿Qué sucedió esta mañana? Desde la lista opositora denunciaron irregularidades

– Desde el minuto uno los adherentes de Luis Barrionuevo y algunos barras se presentaron para impedir los comicios porque sabían que perdían categóricamente. Cuando ya habían salido los primeros vehículos con las urnas hacia los distintos centros de votación, aparecieron como 100 personas con buzos, barbijos que tapaban toda la cara y con carteles y banderas de la lista Azul. Impidieron el traslado de las urnas, aduciendo irregularidades que no existieron, y provocaron demoras en la apertura de las mesas, provocando una situación lamentable y poco democrática.

– Hay integrantes de su agrupación, la lista Gris, que denunciaron hechos de violencia física y vandalismo…

– Si y las pruebas están registradas por la cantidad de cestos, contenedores de basura, vidrios que quedaron en la calle, en toda la cuadra. Este centenar de manifestantes provocaron desmanes, amenazaron, insultaron e intimidaron a los afiliados que esperaban para votar, para ejercer su derecho democrático. Cuál era la intención de estos sinvergüenzas, suspender el proceso electoral. Personal de seguridad les solicitó documentos para poder votar e ingresar a la sede gremial y la respuesta que recibieron fue, la gente de Barrionuevo no necesita carnet.

– Barrionuevo no suele realizar declaraciones acerca de esta contienda electoral ni explica los argumentos por los que ha decidido romper la sociedad que mantenía con usted y su gente. ¿Qué cree que estará pensando por estas horas?

– Difícil saberlo, como explique anteriormente, es una lástima que Barrionuevo se haya extraviado, no sé si es por la edad o por las malas compañías. Pero, los hechos de hoy, hablan por sí solos. Al no contar con posibilidades de triunfar en el escrutinio final, que dará por resultado la derrota de la lista Azul de José Luis Barrionuevo, buscó ensuciar las elecciones para usurpar la seccional. Esta situación fue denunciada al Ministerio de Trabajo en una nota donde dejo asentada la prepotencia, arbitrariedad y atropello, por parte de los integrantes de la lista Azul. Además, en la nota pido que los funcionarios de la cartera laboral no avalen ningún intento de avasallar la voluntad de los trabajadores y disponga la inmediata intervención de veedores.