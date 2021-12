El asistente de dirección de “Rust” habló tras los dichos de Alec Baldwin: ¿quién apretó el gatillo?

David Halls, asistente de dirección de Rust David Halls fue el encargado de entregarle el arma de utilería a Alec Baldwin para que realizara la toma correspondiente y minutos después de dicha entrega sucedió la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Lisa Torraco, abogada del asistente de dirección comentó que su defendido siempre aseguró que Baldwin nunca había jalado el gatillo. “Hasta que Alec dijo eso era difícil de creer, pero Dave me ha dicho desde el primer día que lo conocí que Alec no jaló ese gatillo”, agregó la abogada en Good Morning America. Ayer por la tarde el canal ABC dio a conocer un adelanto de la primera entrevista televisiva de Alec Baldwin luego del hecho y desde un principio se mostró angustiado por la situación y sin muchas explicaciones. También aseguró que él nunca gatilló el arma y cree que fue todo un plan armado: “No jalé el gatillo. Nunca apuntaría un arma a alguien y jalaría el gatillo. Nunca”, expresa Baldwin en la nota. Your browser does not support the video element. La emisión de la entrevista saldrá a las 20hs de Nueva York y luego se podrá visualizar por la plataforma Hulu. En estos momentos la justicia está investigando como llegó una bala de verdad al set de grabación: “No tengo idea. Alguien puso una bala real en el arma, una bala que no debía ni siquiera estar en la propiedad”, contestó Baldwin ante la pregunta del periodista de ABC. El actor contrató a Aaron Dyer, un ex fiscal federal estadounidense, para que lo represente antes las demandas civiles por la muerte de la directora y otras que realizaron integrantes del equipo en contra de Alec y los productores de la película.

