El Frente de Todos había instaurado, en el arranque de la campaña electoral, una mesa de conducción informal donde se reunían las cabezas de la coalición gobernante.

in la presencia de Alberto Ángel Fernández y Cristina Kirchner, en la llamada “Mesa de los martes” se ubicaban representantes de los diferentes sectores de poder. Una vez por semana, compartían un asado en la ciudad de La Plata Santiago Cafiero (por el “albertismo”), Axel Kicillof (gobernador bonaerense), Máximo Kirchner (jefe de La Cámpora), Sergio Massa (líder renovador) y los ministros Wado De Pedro y Gabriel Katopodis más intendentes como Juan Zabaleta (luego devenido ministro nacional), Fernando Espinoza (de la populosa Matanza) y Jorge Ferraresi, actual ministro de Hábitat nacional y alcalde en uso de licencia en Avellaneda.

Esa cita supo mudarse a Olivos alguna vez, para ajustar asuntos más delicados con el Presidente, Pero las diferencias en el armado de las listas (previa a las PASO de septiembre de este año) dinamitaron ese ámbito, donde no se pasó de algunas acciones de campaña para el territorio bonaerense, principal preocupación de esos comensales peronistas.

Ahora, existe la intención de algunos referentes peronistas de “institucionalizar” el FDT. “El Frente tiene que definir su ‘significante'”, define una de las cabezas frentetodista; esto es, que cada sector explicite su perfil y lo cuide y lo trabaje. “Si no, es solo Cristina y los ‘Pibes’ los que le hablan a los suyos y se despreocupan de la línea oficial”, explica otro dirigente que cree que no puede ser que solo el kirchnerismo se desmarque y no asuma el costo de formar parte de una coalición gobernante.

Esta discusión sobre el “capital simbólico” tiene en vilo a cada sector interno.



Alberto Fernández, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro

Un caso es el de Massa, quien con su Frente Renovador supo cultivar la “ancha avenida del medio” y se muestra en el FDT como el portador sano de la moderación. El presidente de la Cámara de Diputados “cuidó” eso al fomentar reformas en el Impuesto a las Ganancias y anunciar, la semana pasada, que se modificaría la vigente Ley de Alquileres, verdaderos karmas para la clase media.

El resultado electoral dejó abierta la discusión en cómo aportó el FR al número final de la elección parlamentaria de este año, donde los sectores medios parecen haber dado la espalda a la coalición peronista, golpeados por la falta de trabajo, la falta de clases presenciales y las consecuencias sanitarias de la pandemia, incluyendo allí los efectos del “Olivos Gate”.

Desde el massismo señalan que la “remontada” en la provincia mayor incluye el trabajo de esa fuerza sobre la clase media y la recuperación de lugares que se habían perdido en las PASO.

Es más: el aporte del catalán Antoni Gutiérrez-Rúbí llegó desde esa fuerza. El consultor se transformó en pieza clave en la segunda etapa de la campaña y aún hoy, habla con el presidente y la vicepresidenta. Los discursos de Alberto Fernández del domingo de la elección (14 de noviembre) a la fecha, tienen mucha influencia de Rubí.

Pero desde oficinas cercanas a Alberto Fernández no ven con buenos ojos la idea de “institucionalizar” el Frente. “La ‘mesa de los martes’ ya o existe más ni se va a reflotar. Alberto está tranquilo, bien parado y retomando el diálogo con Cristina y con Máximo. ¿Qué sentido tendría? Y si se arma una mesa institucional debería ser con los apoderados de los partidos que conforman el Frente: ¿qué podés hablar en un ámbito de 15 personas, donde por el kirchnerismo va Diana Conti, que es la jefa del Partido de la Victoria”, desdeña la idea un albertista del primer cordón.



Diputados con la Reforma por Ganancias: Sergio Massa y Máximo Kirchner. Foto Guillermo Rodríguez Adami

Todos los dirigentes de la coalición gobernante saben que la salud del Frente se define en el estado de situación de la relación entre Alberto y Cristina: si hablan y definen temas de trascendencia o si solo cruzan fríos chats de Telegram, la red preferida de CFK.

El Presidente hoy se siente mejor parado tras el discurso en el búnker del domingo 14/11 y el acto con la CGT y los movimientos sociales. Y cree que el camino a un acuerdo con el FMI le está ordenando la gestión, incluyendo allí el diálogo recobrado entre la vicepresidenta y el ministro de Economía Martín Guzmán.

El resultado de esa negociación con el organismo internacional y con la oposición (para que avale el Acuerdo) determinarán si el FDT necesita de una mesa para reordenar su futuro o si las turbulencias -cartas de Cristina mediante- serán parte constante del paisaje peronista.