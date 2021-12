Ministros, asesores y abogados que responden a Cristina Kirchner llevaron este jueves, en una conferencia internacional, a la teoría K del lawfare de la supuesta persecución judicial a líderes nacionales y populares a un instrumento “dominación de los pueblos” para quedarse con las riquezas de América Latina.

Al exponer en la apertura de un encuentro internacional, el ministro de Justicia, Martín Soria, celebró que en la actualidad se empiece a traslucir “cómo funcionaba ese mecanismo” durante la gestión de Cambiemos y remarcó que, de hecho, “se va desmoronando ese aparato político, mediático y judicial”.

En el 2019, la vicepresidenta tomó esa concepto de los abogados del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, y lo definió con una conspiración entre “la embajada de EE.UU., los medios y la Justicia” para perseguir judicialmente a líderes populares de América Latina. Nada dijo de sus procesamientos por corrupción y que ex presidentes de izquierda como el uruguayo Pepe Mujica o la chilena Michele Bachelet no tuvieron ninguna denuncia.

Ahora el concepto que el kirchnerismo quiere que su teoría se instale en algún fallo judicial, ya que no tiene quórum para meterlo en una ley.

En realidad, el neologismo fue creado en 2001 por el profesor y brigadier retirado Charles J. Dunlap Jr., de la Duke University School of Law estadounidense quien lo definió como “el uso de la ley como un arma de guerra”.

Dunlap amplió el término, dando más precisiones, en 2007. En un artículo publicado en el Washington Times (“Lawfare amid warfare”), escribió que el “lawfare” era “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”.

Es decir, de denuncias del país vencido en una guerra contra el país vencedor,como por ejemplo acusando infundadamente al vencedor de haber violado los derechos humanos de los vencidos. Pero los abogados de Lula y de Cristina lo vaciaron de ese contenido original y le pusieron uno propio. Como dice el constitucionalista Roberto Gargarella como una forma snobista de enamorarse de un término en inglés.

El panel de apertura estuvo a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la directora General de Asuntos Jurídicos del Senado y abogado del ex vicepresidente Amado Boudou, Graciana Peñafort; el procurador del Tesoro y “cerebro” judicial de Cristina, Carlos Zannini; y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Soria puntualizó que el objetivo de la supuesta mesa judicial macrista fue “el hostigamiento político, judicial y mediático”, y resaltó que entre sus primeras víctimas estuvo la actual vicepresidenta “Cristina (Fernández de Kirchner) y su familia”.

Luego, Peñafort analizó el ‘lawfare’ “como un arma contra víctimas determinadas, y colectivos que se estigmatizan por ejemplo, artistas k, dirigentes k, mapuches“, entre otros.

“El ‘lawfare’ es una forma de guerra psicológica que comenzó hace muchos años con el objeto de conquistar determinados recursos valiosos de distintos países“, dijo la funcionaria.

El intento de acusar a periodistas de operaciones psicológicas lo inició el ex juez de Dolores y miembro de Justicia Legítima Alejo Ramos Padilla, en sintonía con esta teoría K. Es otro etapa, según constitucionalistas como Daniel Sabsay, de la demonización del periodismo que lleva adelante el kirchnerismo y un peligro para la libertad de expresión.

“Cuando había un modelo de redistribución de la riqueza, se recurría a los golpes de Estado” antes de 1983, mientras que “el ‘lawfare’ también es una interrupción de los medios democráticos, un poco más elegante”, aseguró la asesora de Cristina Kirchner.

“Detrás de ellos hay una estrategia de dominación, de control no solo sobre los dirigentes sino también sobre los militantes” a fin de que estos últimos puedan “perder sus estrategias para poder defenderlos”, agregó.

También Peñafort lamentó que “aún no conseguimos que la Corte diga en un solo fallo que eso está mal“.

En la apertura, Pietragalla Corti consideró que las jornadas se traducirán en un “aporte” para entender “lo que significó esta nueva forma de intervenir en procesos democráticos” y que se utilizó “en contra de los pueblos” y “de los gobiernos populares”.

En este punto, destacó el “dolor” de “los que venimos militando en el ámbito de derechos humanos” al “tener que ir a visitar a muchos compañeros en prisión, cuyo único pecado había sido comprometerse con un proyecto político para distribuir la riqueza“, en alusión a Boudou, el ex ministro de Planificación Julio De Vido o su mano derecha Roberto Baratta.

“Que esto haya sido respondido con problemas judiciales, para nosotros fue una de las canalladas más grandes que llevo adelante la oposición que era oficialismo en ese momento. Eso se hizo con una alianza con poderes reales, los medios de comunicación, y un sector del poder judicial“, aseguró Pietragalla Corti.

A su turno, Zannini sostuvo que “el ‘lawfare’ es la criminalización de la política” porque -indicó- “se trata de debilitar a los gobiernos para establecer un modelo de dominación que afecta a los líderes del continente con fines proscriptivos“.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien tiene procesamientos por supuesta corrupción en su país, mañana cerrará las jornadas junto a Pietragalla Corti.

En tanto, entre las mesas de debate que se desarrollaron durante la mañana, se contó la titulada “Poder económico y lawfare de cuello blanco”, con la participación de los académicos Daniel Cieza, Alejandro Medici, Walter Bosisio, Emanuel Desojo, Emiliano Agostino, Gabriela Álvarez Santos, Alejandro Santos, Alejandro Medici y Juan Cruz Vallefin.

También se debatió sobre “El rol de los medios de comunicación concentrados en la estrategia regional de lawfare contra los movimientos populares”, Isabel Ramos, Alessandro Rezende, Gustavo Bulla y Julieta Galera como protagonistas, entre otros especialistas.

Mirá también