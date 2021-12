Giro en el caso Nancy Videla: la policía la busca en la casa de un remisero en Ingeniero Budge

Nancy Videla, fue vista por última vez el viernes 26 de noviembre En horas de la tarde de este jueves, una denuncia anónima puso en alerta a los investigadores de la desaparición de Nancy Videla, de quien nada se sabe desde el viernes 26 de noviembre pasado. La mujer que llamó al 911 puso dudas sobre un amigo de la niñera de 31 años, y que tiene en alquiler departamentos en el mismo barrio Ingeniero Budge, en Lomas Zamora, donde este jueves había un amplio operativo policial, con perros rastreadores y buzos. “En uno de esos departamentos de ese amigo se halló un contrapiso de reciente data”, detallaron fuentes de la investigación al medio Infobae. En ese marco, las sospechas se trasladaron a unas 20 cuadras de donde vivía Nancy y de donde las antenas captaron la señal de su celular ese 26 de noviembre por la tarde. “Este amigo de la mujer buscada refirió que ese contrapiso nuevo lo había hecho la semana pasada, pero hay un vecino que alega que lo vio trabajar allí en los últimos días”, indicaron las fuentes consultadas. “Esa chica (Nancy) iba siempre a tomar mate con una persona, en Ingeniero Budge. Yo a Nancy la conocí en su casa. Cada vez que iba a cobrarle la jubilación, esta persona venía a buscar plata. No sé qué relación tendrán ellos. A mí me pareció que tenían algo sentimental”, dijo la mujer a la operadora e insistió en que por favor no revelaran su identidad, según un audio difundido por TN. Según el relato de la actual pareja de Nancy, quien denunció la desaparición, la mujer se comunicó con él por última vez el día viernes, cuando estaba por tomar un tren en la estación de Constitución. Lo último que pudieron averiguar es que la última conexión de su celular se registró a menos de 20 cuadras de su casa y a una sola cuadra de las calles Carriego y Amberes, casa de su pareja.

