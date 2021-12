El empresario automovilístico Christian Rataci analizar la situación económica en Argentina desde su punto de vista e implementar crítica aguda a él Delante de todos, a quien intentó “hacer populismo sin dinero”. También reflexionó sobre las políticas financieras que adoptará el país durante los próximos dos años y aseguró que “Hablan del FMI para generar discurso político, no se puede pagar ni llegar a un acuerdo ».

En diálogo con Jonathan Viale en La Nación +, Ratatzi discrepó con el oficialismo, recordando las últimas elecciones: “Había esperanza, no había país, pero en la votación dijeron: agregó que también advirtió que había gente de la oposición que también “coincidió con el déficit, los impuestos y la inflación”.

“Se están ajustando por inflación, no se puede hacer populismo sin dinero, se está generando una cuestión de limosna estatal”, dijo el empresario, y agregó que si la tendencia continúa, “la pobreza se come en Argentina”. Comprobó que “los jóvenes no quieren ser pobres, por eso Miley tuvo tantos votos, porque esta es otra fuerza que quiere hacer una diferencia en el país”.

Ratatsi enfatizó que “Miley no fue votada por los ricos, hubo algunos de los pobres y de la clase media que buscan esperanza. No quieren votar por los pobres “y augura que es optimista sobre lo que pasará en los próximos dos años, Argentina está inmersa en una crisis de 90 años”. Respecto al análisis monetario, explicó que sería conveniente “Hacer No retomar la inversión en el peso “porque” tiene un costo enorme para los pobres “.

“La moneda preliminar necesita estabilizarse, con una economía bimestral o asociándose con un grupo que acepte su moneda. Finalmente, habló sobre su sector y destacó que las ventas habían caído porque “las importaciones son limitadas, de lo contrario se venderá mucho más” y recordó que “el principal problema es que el 50% del país vive en pobreza y pobreza” y advirtió que ” la clase media tiene la alternativa de votar por algo nuevo, diferente “.