Luego de que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, procesara a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, apoyó el falló y le recomendó “terapia” al expresidente.

“Es más para terapia que para la discusión política actual“, disparó este miércoles el funcionario, en diálogo con C5N, luego de que le pidieran su opinión respecto de la insistencia del referente de Juntos por el Cambio en hablar sobre “persecución política”.

Por otro lado, evitó profundizar en la resolución porque, según argumentó, no tuvo tiempo para leerla por completo. No obstante, sostuvo que se trata de “una investigación donde hay prueba documental de sobra”.

En tanto, estableció diferencias entre el funcionamiento actual de la Justicia y el que existía durante el último Gobierno: “Que no tenga dudas que el juez que está investigando no va a cometer ninguna de las atrocidades que cometieron los jueces que ellos manipularon durante cuatro años”.

“Los jueces no comparten reuniones sociales ni hacen deporte con funcionarios de nuestro Gobierno, ni tampoco son apretados por el servicio de inteligencia. Hay una diferencia muy grande con lo que ocurría en nuestro país hace un tiempo atrás”, completó.



Juan Martìn Mena durante un acto en Tecnópolis. Foto Federico López Claro.

En esa misma línea, subrayó que “no hay shows mediáticos comandados desde el poder en complicidad con ningún medio de comunicación, como sucedía antes” y denunció que, durante la gestión de Macri, hubo “medidas ilegales comandadas desde el poder ejecutivo para torcer el funcionamiento de la Justicia en pos de un interés político“.

“No se está privando de la libertad de nadie, no se está desapoderando de los bienes de nadie, no se están cometiendo ningunas de las atrocidades que se cometieron cuando ellos gobernaron”, cerró.

Apoyo a Cristina por la causa Hotesur

Luego de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) sobreseyera -con un voto mayoritario-, a Cristina Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y a otros trece imputados por lavado de dinero, Mena manifestó su conformidad con el fallo y afirmó que “la causa Hotesur era absolutamente ilegal, como todas investigaciones de esta persecución”.

Acto seguido, justificó su postura: “El fallo tiene una solvencia técnica rigurosa. Cuando lo que se está investigando no constituye delito, no se puede hacer un juicio oral y público para satisfacer el morbo de un sector determinado. No podía existir el delito de lavado de dinero que se le adjudicaba a la expresidenta porque el origen del dinero era lícito, estaba bancarizado”.



El juez Daniel Obligado, que voto a favor del sobreseimiento de Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces

Además, remarcó que “al igual que sucedió en las causas de Dólar Futuro, el Memorándum de entendimiento con Irán y el Plan Qunita, los jueces respetaron la Constitución Nacional”.

“Se está demostrando que todo lo que decíamos era cierto. No había ni una sola prueba en las causas que ellos utilizaron para perseguirnos políticamente, haciendo foco especialmente en la expresidenta”, finalizó.

En ese sentido, Mena se alineó al discurso triunfalista del ministro de Justicia, Martín Soria, quien apenas se conoció el sobreseimiento de la vicepresidenta celebró en sus redes sociales, con un ataque a los medios de comunicación incluido.

DB