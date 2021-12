Finalizó hoy el debate oral y público sobre el caso de robo violento y millonario en perjuicio del dueño (65) de una distribuidora ubicada en la Avenida Circunvalación al 1900 de San Miguel de Tucumán, que tuvo lugar el 17 de noviembre del año pasado. . Seis delincuentes, incluido el acusado, todos portando armas de fuego, entraron a la fuerza en el edificio, golpearon a las víctimas y robaron $ 4.500.000. El 30 de julio, en primera instancia de sentencia, la Corte declaró por unanimidad Leandro José Lizarraga (24) Responsable penalmente del delito de hurto dos veces agravado por haber sido cometido con uso de arma de fuego de operación no acreditada, en la ciudad y en pandillas, y en coautoría. Hoy, cinco meses después, el juez interviniente fue el encargado de determinar el valor de la pena. La investigación del caso estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Robo y Hurto II, encabezada por Pedro Gallo. “Lizarraga actuó de forma conjunta y articulada con otros cinco sujetos, lo que resultó en una mayor situación de vulnerabilidad y riesgo para las víctimas. Esto tiene que sopesarse para determinar la sanción. De hecho, todos los sujetos intervinientes, incluido Lizarraga, portaban armas de fuego ”, afirmó el fiscal en su declaración final. Continuó: “Aquí no hubo mera exhibición de armas de fuego. No fue simplemente blandido, sino que cuando los sujetos invadieron, la víctima fue golpeada con la culata a la altura de la sien, provocando que cayera al suelo ”. Asimismo, Gallo manifestó: “este acto no se cometió contra una sola víctima, sino contra varias (el dueño de la tienda, un empleado, su esposa y dos nietos menores), quienes fueron apuntados con armas de fuego. Además, por supuesto, hay que estimar que se robaron 4,5 millones de pesos. Dentro de esta banda, Lizarraga tuvo un papel preponderante y decisivo ”. Con base en lo anterior, el Ministerio Público había planteado la acción punitiva de nueve años de prisión. Si bien la defensa requirió tres años de libertad condicional, el argumento de que el acusado es joven, sin antecedentes penales, sufriría retrasos en la maduración y tendría problemas de abuso de sustancias. Finalmente, en su resolución, el magistrado sentenció a Lizarraga a seis años de prisión por cumplimiento efectivo y ordenó su traslado inmediato al penal de Villa Urquiza. el robo El 17 de noviembre de 2020, a las 7:30 am, la víctima se encontraba con uno de sus empleados para abrir el portón del local comercial “Distribuidora El Santiagueño”, ubicado en la Avenida Circunvalación al 1900 en San Miguel de Tucumán, cuando pasó el imputado. con otras cinco personas se acercaron a ellos mostrando armas de fuego. Dos de estos tipos se acercaron al dueño y uno le disparó en la cabeza, mientras que Lizarraga amenazó al empleado apuntándole con un arma. El dueño fue llevado a su habitación, arrojado sobre la cama y dijo “danos el dinero”. Los delincuentes encontraron dos casos de tenis por valor de $ 4.5 millones, incautaron el dinero, tres relojes y un teléfono celular. Luego huyeron en dos autos.

