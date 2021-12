Martín Palermo habló sobre la polémica en Boca: “Son jugadores importantes, pero yo priorizo el equipo”

Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?



Martín Palermo, AGENCIA NA El entrenador de Aldosivi de Mar del Plata e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió a la polémica que atravesó el plantel del “Xeneize” en los últimos días y fue crítico sobre la exposición de los hechos que suceden puertas adentro, al tiempo que hizo una comparación con la actualidad de River. “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado, no podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros. Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está, hay un circulo muy cerrado que muere todo ahí adentro”, manifestó Palermo en declaraciones a TyC Sports. Sin embargo, agregó sobre el conflicto por la llegada tarde e Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano a la concentración: “No me puedo meter, hay que estar ahí adentro y manejar la situación. Para hablar de Boca tenés que vivir el día a día para poder opinar, no puedo hablar de un supuesto porque no lo estoy pasando”. “A Edwin lo tuve en Pachuca. Nos clasificó él porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros“, continuó Palermo sobre el enganche colombiano. En ese sentido, cerró: “Los primeros seis meses fue el mejor, pero el equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Si las prioridades me van a terminar afectando al equipo, no van a estar”.

Noticias relacionadas

Battaglia le pidió compromiso al plantel de Boca tras el escándalo de Cardona, Villa y Zambrano



Boca puede llegar a la final de la Copa Argentina clasificado a la Libertadores, ¿qué necesita?