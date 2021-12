Ricardo López Murphy realizó este miércoles un análisis minucioso de la actualidad económica nacional y señaló que el principal problema que sufre Argentina es “el riesgo país”, factor que, según su visión, la “hace inviable”. Por ello, el diputado electo por Juntos por el Cambio consideró que se debe apuntar con firmeza a bajar ese índice para “reponer la confianza” y “volver a los mercados”.

“El Fondo Monetario Internacional presta cuando un país pierde acceso a los mercados. El Gobierno, en la reestructuración de la deuda, falló. No logró reingresar a los mercados porque no le da bolilla al riesgo país, no forma parte de su manera de razonar el problema”, evaluó el exministro de Economía.

En ese sentido, recalcó: “Para mí es el problema más grave que tenemos porque bloquea la inversión y el empleo, y hace inviable al país. La insolvencia hace inviable al país”.



El diputado electo dijo que “el Gobierno, en la reestructuración de la deuda, falló”.

“Es el primer tema que hay que ir a enfrentar, con un programa integral que reconozca que hay que bajar el riesgo país para volver a los mercados. Hay que reponer la confianza, sino no se vuelve jamás a los mercados”, expresó en una entrevista que concedió al canal A24.

López Murphy y el acuerdo con el FMI

López Murphy manifestó que la negociación por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es “un tema importante y significativo para el futuro”. De todas formas, se alejó del optimismo en este punto, y opinó que no vislumbra que el apretón de manos definitivo con ese organismo se produzca este año.

“No creo que sea factible llegar a un acuerdo para fines de diciembre. No veo que esté en marcha como tiene que estar porque no veo la carta de intención. Cuando esté redactada, con el visado, ahí discutimos”, advirtió.

Al respecto, explicó: “La programación financiera es igual acá, en China, en Vietnam, en Uruguay, en Chile… Es un ejercicio que no tiene escape. Se hace en todos los lugares igual y yo lo voy a hacer con la misma lógica”.

“Acá la pregunta es qué nivel de desahorro vamos a tener, cómo lo vamos a financiar, cuánto le quieren pasar al gobierno que viene y cuánto se van a hacer cargo de corregir los desequilibrios”, precisó.



Para López Murphy, el acuerdo con el FMI no se producirá este año.

En paralelo, López Murphy adelantó que serán esos los cuestionamientos que planteará cuando asuma su banca en el Congreso, en el marco de un debate donde su voz, indicó, “va a sonar fuerte”.

“Tengo una posición muy precisa sobre lo que hay que hacer ahora y en el futuro. Todo el mundo sabe que hubo errores y uno de ellos fue no enfrentar los problemas a tiempo como se debía, y no haber explicado la herencia ni haber hecho el trabajo que había que hacer de pedagogía”, apuntó.

Y expuso el caso de Uruguay, que “fue al Fondo en 2003, con un préstamo mucho más grande que el que recibió Argentina esta vez, y gobernó para recuperar la confianza”.

“Nosotros desgraciadamente no le prestamos atención a eso. Si no tenés confianza, no funciona la economía ni la sociedad”, lamentó.

DS