Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves a Jorge Macri como su nuevo ministro de Gobierno y ambos dirigentes aprovecharon para defender a Mauricio Macri, luego de su procesamiento por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

“Es una causa política no tenemos nada que ver con las escuchas“, expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad. Y argumentó que la incorporación del ex presidente al expediente se produjo “quince días antes de la elección”.

“Estamos convencidos, lo dije mil veces y lo dijimos todos nosotros, esta causa donde se lo acusa a Mauricio de escuchas de los familiares del ARA San Juan, un episodio tristísimo de la Argentina pero que pasó hace muchos años, que justo viene a saltar 15 días antes de la elección, cuando Mauricio no estaba mencionado en el expediente”, agregó Larreta.

Además, apuntó al juez Bava, al frente de la causa por presunto espionaje, de haber cometido un error “enorme”, en línea con los planteos de gran parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio.

“Estamos convencidos que es una causa política. Mauricio no tuvo nada que ver con las escuchas ni esa ni ninguna. Estamos convencidos de eso y no me parece meter a todos en la misma bolsa”, expresó para diferenciarse de las causas por presunta corrupción contra Cristina Kirchner.

El mandatario porteño recorrió el vacunatorio en La Rural, en Juncal 4431 de esta capital, donde encabezó el acto de incorporación de Jorge Macri a su administración, informó el Gobierno porteño.

En tanto, el primo del expresidente Mauricio Macri pidió ayer licencia como jefe comunal del distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires, y asumirá en su lugar la concejal Soledad Martínez.

Noticia en desarrollo.