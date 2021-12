El colombiano del momento en Europa dará el salto a un gigante de la Premier League, según apuntan los medios del Viejo Continente. El Liverpool irá por Luis Díaz en la próxima ventana de transferencias en enero.

El delantero cafetero es la estrella del Porto, líder de la Primeira Liga de Portugal, con 10 goles en 12 partidos en la temporada. Desde Inglaterra lo apodaron “el Cristiano Ronaldo colombiano”.

La revista Four Four Two reveló el objetivo del técnico alemán del conjunto Red: “Klopp está buscando formas de revitalizar al equipo manteniendo el núcleo y, aunque muchos jugadores han firmado nuevos acuerdos el año pasado, el alemán puede querer rejuvenecer esta posición clave para mantenerla fresca”.

Una de las justificaciones de Klopp para contratar a otro delantero es la ausencia de la dupla ofensiva Salah-Mané, que jugará con sus respectivas selecciones la Copa Africana de Naciones (CAN).

“Klopp piensa en Luis Díaz como una alternativa a Mané. Senegal es uno de los favoritos para ganar la Copa africana de Naciones, que será desarrollará del 9 de enero al 6 de febrero, por lo que Mané podría estar ausente durante mucho tiempo. Salah, estrella de Egipto, también estará en CAN, lo que agrava la situación en el ataque del Liverpool”, explica el medio.

El medio portugués A Bola también recogió el interés del Liverpool por Luis Díaz, pero asegura que la única forma de que el oriundo de Barranquilla se vaya de Oporto es por la estruendosa cláusula de rescisión: 80 millones de euros.

Expectante. Junior de Barranquilla espera un desenlace con final feliz, es decir, una transferencia millonaria por Díaz, ya que aún posee el 20 % del pase.