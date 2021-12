EN escenario económico en ArgentinaAfectado por la inflación, la caída de las reservas y la subida sostenida del dólar, ha dado paso a muchas lecturas en la raíz del problema histórico, y aún están surgiendo más posiciones en los desenlaces que debe tomar el ejecutivo. Este miércoles, los economistas José Ignacio de Mendiguren y Roberto Kachanoski Interceptaron en un programa de televisión y organizaron una acalorada discusión.

Al asistir al piso de TN, ambos expertos debatieron la situación económica y tomaron posiciones opuestas desde el principio cuando se les preguntó sobre la capacidad del gobierno para implementar devaluación. “Es muy probable que algo así suceda antes de fin de año”, dijo. Kachanoski. En lugar de, De Mendiguren Dijo: “Creo que no es necesario y tenemos que seguir con los ajustes que hay que hacer y el tipo de cambio oficial contra la inflación, porque a la larga termina mal.

Sin embargo, el cruce más fuerte ocurrió como resultado de diferentes puntos de vista sobre el impacto de las medidas económicas tomadas por Mauricio Macri, y el impacto aún continúa. “Era el ciclo financiero, y cada vez que pasa, Argentina termina de dos maneras, mala o peor, porque se está volviendo un país muy caro de exportar y muy barato de importar, entonces estamos endeudados. (…) La economía real que hoy está creciendo ha sido destruida ”, explicó el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Kachanoski inmediatamente se quitó el guante y pasó a la ofensiva: “No empieces con el tema de la importación, porque lo estás dando vuelta (tenía la tableta de De Mendiguren en la mano) y tienes una pequeña manzana. Cómprate uno de Tierra del Fuego, no toques la pipa. “No hay manzanas”, dijo el empleado sobre la marca estadounidense Apple. “Aquí también se hacen tablets, yo uso un teléfono móvil aquí, veamos, enséñame el tuyo”, respondió el economista, por lo que De Mendiguren repitió, “no tengo uno”. “No seas estúpido, no quieres sacarlo”, insistió Kachanoski.

En otro punto de la discusión, ambos mencionaron a sus predecesores, y Kachanoski le dijo a De Mendiguren que había “hecho un lío” durante la crisis de 2001. Usted estaba en 2001 y 2002, ellos hicieron la devaluación. En 2002, devaluaron, robaron a la gente el dinero que tenían en el banco, y los que tenían dólares les dieron pesos. “Tienen una catástrofe y hoy Argentina tiene un sistema financiero más pequeño que Burundi y Somalia”, dijo.

“Es gracioso, esto es lo más divertido que he oído en mi vida, ¿eres un paracaidista ruso?” ¿Qué has hecho? Vives de bla, bla y Power Point. “Una cosa es la batalla naval, y otra es ir a la guerra, juegas la batalla naval todos los días”, respondió De Mendiguren. Sin embargo, el cruce más fuerte entre los dos se produjo al final de la discusión sobre el peso.

Primero, Kachanoski dijo que “hay que eliminar el tipo de cambio forzado del peso, darle curso legal a otras monedas y dejar que la gente decida si dolarizar o no”, mientras que De Mendiguren dijo que “la dolarización significa la pérdida de instrumentos de política económica”. Esto no tiene sentido. “Para hacer política monetaria, primero debes tener dinero, no abusar del Malbec cuando vengas al programa”, respondió Kachanoski, provocando una respuesta cortante de su colega: “Te pones picante y te diré algunas cosas que ellos”. no me gusta. ¿Comerás trementina en el desayuno? ».