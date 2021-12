El verano está llegando. A medida que aumenta el calor y nos acercamos a las vacaciones, también lo hacen los precios del alojamiento. Encontrar un destino que cumpla con las tres “B” (bueno, bonito y barato) es cada vez más difícil, pero no imposible. Vacaciones, para mucha gente de Tucumán, no preguntes por qué, casi siempre es sinónimo de Córdoba. Carlos Paz, Calamuchita, Capilla del Monte … Los destinos son variados, pero dentro de este territorio; la provincia tiene un área siete veces mayor que la de Tucumán y por lo tanto cientos de sitios listos para ser descubiertos. Así que hoy compartimos contigo tres ciudades desconocidas para pasar tus vacaciones en Córdoba este verano. El durazno Hay dos cosas que buscamos cuando pasamos el verano: paz y frescura. Este pequeño lugar, ubicado a ocho kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, tiene ambos. Su paisaje casi deja la película: en la ciudad se encuentra el río El Durazno, que se caracteriza por sus aguas frías y cristalinas y es una gran opción para un rato de relax en el agua. Y si aún buscas más tranquilidad, puedes seguir el curso del río hacia el norte y sorprenderte con unas playas con encanto. PAZ. En El Durazno podrás disfrutar del agua y su playa. Además de la pesca (con retorno obligatorio), en estas aguas también se puede nadar sin problemas, gracias a las ollas que allí se generan. Si bien el lugar no cuenta con una estructura turística muy desarrollada, la naturaleza ofrece a sus habitantes espacios al aire libre para divertirse: sus increíbles pinares son perfectos para la práctica de ciclismo de montaña, caminatas, cabalgatas, caminatas, observación de aves e incluso safaris fotográficos.! Y es que en la zona habitan zorros, comadrejas, armadillos, maíz, perdices, patos criollos, halcones peregrinos, pumas, cóndores, entre otros animales. Una parada obligada es la reserva natural Los Cajones, principal atractivo turístico de El Durazno. Visitarlo es sumergirse de lleno en un viaje a las profundidades de la montaña: montaña, bosque y agua, todo en un solo lugar. La ciudad está aproximadamente a 650 kilómetros de San Miguel de Tucumán (alrededor de $ 7.500 por gasolina). En cuanto al alojamiento, se puede conseguir cabañas desde R $ 3.500 la noche o posada (con desayuno incluido) a R $ 4.800. También puedes optar por pasar la noche en Tanti, a 5 km de El Durazno, con una oferta hotelera más amplia. Unquillo Si estás pensando en viajar este verano (date prisa y reserva alojamiento con Pre-Travel antes del 31 de este mes para viajar en febrero), Unquillo es lo que estás buscando. Su carnaval es increíble y no tiene nada que envidiar en Gualeguaychú. Se encuentra a tan solo 40 minutos de la capital cordobesa y forma parte del circuito Sierras Chicas de la provincia. Si eres fanático de la historia, aquí la vivirás al máximo; Caminando por sus capillas y museos se puede tener una panorámica del casco antiguo, que en el pasado fue elegido por familias adineradas para pasar el verano. De ahí los grandes edificios que decoran sus tranquilas calles. En este pintoresco destino también hay un lugar para la cultura: además de un museo en honor a Lino Enea Spilimberg (un renombrado pintor que vivió allí durante una década), se puede visitar la casa y el estudio de la familia Rivolta, ahora un centro cultural; y también la Capilla Buffo y la Casa Museo. SOLAMENTE. La Capilla Buffo está escondida en la reserva de Unquillo. Volvamos a la fiesta: el carnaval de Unquillo es el más antiguo de Córdoba, se celebra desde hace 84 años y cuenta con la participación de niños y adultos. Sus corsarios combinan disfraces, agua y mucha espuma. Eso sí, las murgas y compinches hacen su trabajo y le dan ese toque de fiesta que lo hace único. Si quieres desconectar de la ciudad y adentrarte en la naturaleza, puedes hacerlo ingresando a la Reserva Municipal Quebrada de los Quebrachitos. La entrada es gratuita y existe un tour autoguiado que permite descubrir la fauna y flora autóctona. Ahora, sí, precios: hotel doble desde $ 3,500 la noche, una casa de dos habitaciones por $ 4,000 o una habitación en una habitación boutique por $ 6,000. Unquillo se encuentra a 550 kilómetros de San Miguel de Tucumán. En un automóvil de gasolina estándar, se gastarán alrededor de $ 6,000 en combustible. San Clemente No. No es San Clemente del Tuyú. Es un pequeño pueblo de Alta Gracia, de unos 200 habitantes, que está cubierto por su impresionante belleza natural. Se caracteriza por dos cosas: el cultivo de truchas y la impresionante Quebrada del Condorito, un parque natural que permite ver la impresionante fauna que allí habita. No solo hay cóndores (de tres metros de ancho), sino también animales propios de la región, como el lagarto achala, el sapo achala o el zorro rojo. VERANO. San Clemente es perfecto para relajarse y pescar. Ahora, si te gusta la aventura, te encantará ir a Arroyo las Tazanas o recorrer los cerros de la ciudad por sus senderos con una buena caminata o paseo a caballo o en bicicleta. Caminando por sus senderos, también se pueden presenciar los restos de casas que pertenecieron a las comunidades de Sanavirones y Comechingones. En San Clemente, una cabaña para hasta 5 personas cuesta alrededor de $ 5,000 la noche. Además, hay una posada, un camping y otros alojamientos como un resort o complejo con cabañas. La ciudad se encuentra a 600 kilómetros de Tucumán, lo que representa un valor aproximado de $ 6.700 en gasolina.

