Reviews.org, que distribuye críticas de cine, programas y televisión, ha anunciado que busca a alguien con el espíritu navideño en pleno apogeo: por el trabajo de ver 25 películas navideñas durante 25 días en diciembre, pagarás 2.500 dólares. . La idea es encontrar la mejor película navideña de todos los tiempos y por eso necesitan la ayuda de un amante de la Navidad que quiera hacer esta maratón. Según Reviews.org, el puesto se llama Head Holiday Entertainer (Jefe / Jefe de porristas navideñas) y una de tus principales tareas será, además de visualizar la trama, comentar cada uno de estos 25 títulos y dar feedback. Tienes que justificar por qué cada película navideña debe ser la mejor de todas. Todo lo que tiene que hacer es tener un dispositivo de transmisión de películas compatible disponible y mucho tiempo para hacer su trabajo diario. Además, como si el incentivo fuera menor, los reclutas tendrán acceso gratuito durante un año a diversas plataformas de streaming como Disney Plus, Netflix, Apple TV +, Prime Video y HBO Max. Entre las películas para ver, Reviews.org enumera Solo en casa; Frosty el hombre de nieve; Papá Noel; Once; Klaus; Una historia de Navidad; Rudolf, el reno de nariz roja; Rise of the Guardians; El espresso polar; Una canción navideña, entre otras. Reviews.org está aceptando envíos hasta el 3 de diciembre. La convocatoria indica tres requisitos a cumplir: el primero es tener un dispositivo para ver las películas en streaming, el segundo es ser mayor de 18 años y el último es poder trabajar en Estados Unidos, porque aunque no , tienes que viajar a este país, necesitas poder contratarlo oficialmente. Si cumple con estas condiciones, simplemente envíe su solicitud antes del 3 de diciembre de 2021 en este enlace. La persona ganadora será anunciada el 10 de diciembre el el canal de YouTube de la empresa.

