Una de las principales preocupaciones de la economía. Argentina es el convenio s FMI. hoy dia Carlos Melconian aclaró que “hay que separar a quien vende un dólar del convenio con el fondo ”y explicó que la política oficial, que hoy firmó el convenio, es que con el convenio no sé cuánto hay que ganar. Sin el acuerdo, tienes mucho que perder.

Esta mañana, en diálogo con Willie Cohan en Mitre Radio, el entrevistado señaló que “todas las señales son de un perro que ladra que no muerde”, y agregó que “lo que quiero enfatizar al entrar en detalles técnicos está más allá de la voluntad política”. lo que pueden tener ambos lados, es que ahora hay que sacar papel y lápiz ».

Al respecto, explicó que “el acuerdo que Argentina tiene hoy vigente o debió haber sido violado en septiembre de 2019 fue un acuerdo corto” y agregó que “el fondo tiene un acuerdo largo, que para las instalaciones ampliadas que Argentina quiere”. Es un convenio que tiene reformas estructurales, eso está escrito ”, dijo, explicando que“ cuando el fondo te da un convenio a diez años, quiere que lo hagas durante este convenio, que debe ser lo que más te ayude ”. -Muchos, el país está llevando a cabo una reforma estructural.

“En Argentina eso significaría que esta política tributaria no puede continuar, que esta relación laboral no puede continuar, que el problema de las pensiones no puede continuar”, advirtió, y agregó que “yo también necesito un proceso de bajas emisiones”. “Para este proceso de bajas emisiones, la recolección del próximo año debería aumentar más que el aumento de costos del próximo año”, dijo.

En este marco, Melkonovski Destacó que “por ahora, el hecho de que haya un acuerdo es un título por ahora”, destacando que “esos niños que han viajado al menos caminan con papel y lápiz” y dijo que “no les quedará más remedio que sentarse”. con los del otro lado para ver la numerología ». “Ahí es donde terminó el chumuyo”, dijo.