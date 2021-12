Crimen de Lucio Dupuy: el video que demuestra los maltratos que sufría el niño asesinado a golpes

IMÁGENES SENSIBLES. Lucio Dupuy, niño asesinado a golpes. Fotos: Video / NA. Salió a la luz un video en el que Lucio Dupuy, el niño asesinado el pasado viernes en La Pampa por su madre y su pareja, aparece con golpes en la cara y su mano vendada. En las imágenes se lo puede ver al menor jugando, mientras de fondo se escucha una reunión de mujeres con consignas feministas. Días atrás también se había difundido una fotografía en la que aparecía junto a su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. En esta imagen (la cual fue difundida por la propia madre del niño en su cuenta de Facebook), se puede ver que tiene la mano enyesada y un pañuelo atado al hombro. Según revelaron informes médicos, Lucio había ingresado al hospital al menos cinco veces por diversas lesiones como fracturas y golpes. Fue atendido en varias ocasiones en los últimos dos años, según la información que proporcionó diario La Arena. Fue asistido por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) por “traumatismos de miembro superior”, uno de ellos “superficial”. También ingresó a la guarda del hospital Evita ese mismo día, donde se le diagnosticó una “fractura expuesta en dedo de la mano”. Ambos hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2020. Luego de tres días, fue atendido nuevamente pero en el hospital Molas, donde se le detectó una “fractura a nivel de la muñeca y de la mano”. Y en enero de 2021, asistió al centro de salud del barrio Río Atuel que le diagnosticó “traumatismos de miembro superior”, nuevamente con uno superficial por “trauma”. Lucio tuvo que volver a ingresar al hospital Evita al mes siguiente por “traumatismo/herida de región no especificada del cuerpo”. El diagnóstico fue “traumatismo”. Y la última vez que acudió al centro médico fue el 23 de marzo, cuando volvió para que le detecten “mallet finger” (una deformidad en el dedo que se genera por una fractura ósea de la falange distal). ras el brutal hecho que conmocionó a todo el país, Magdalena Espósito Valenti (24) y Abigail Páez (27) fueron trasladadas de La Pampa al penal de San Luis por seguridad, tras haberse generado un clima de violencia por parte de los manifestantes, los cuales atacaron a la comisaría donde estaban detenidas. Fueron alojadas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, donde se viralizó la información de que fueron golpeadas por otras reclusas. Pero desde el penal salieron a desmentirlo: “Es totalmente falso que las otras presas la hayan golpeado. Están aisladas, solas, y en período de adaptación”. La madre de Lucio se encuentra imputada por el delito de homicidio calificado por el vínculo; prevé una pena de perpetua. Mientras que su pareja está imputada por homicidio simple, cuya pena podría ser de 8 a 25 años. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Video de Lucio lastimado y golpeado.

