Ministra de la Nación para la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró el nombramiento de la gobernadora de Tucumán como una contradicción al feminismo, Juan Manzur, como Jefe de Estado Mayor de la Nación. No es la primera vez que la funcionaria y activista feminista se manifiesta contra Tucumán. Además, Gómez Alcorta presentó una denuncia contra Manzur por el caso de una niña de 11 años que tenía serias dificultades para poner fin a un embarazo en la provincia. Con eso en mente, en una entrevista con Infobae, la ministra fue consultada sobre su opinión sobre el nombramiento de Manzur como Jefe de Gabinete, luego de las PASO en Argentina. “Obviamente había algo, porque para el mundo feminista era una contradicción”, dijo. “Muchos se preguntaron que la pregunta no era ilógica, sino: ¿están en juego logros? ¿La agenda? Obviamente, si estuvieran en juego, yo no seguiría siendo ministro, porque soy militante y hoy tengo que estar en este lugar, pero no para ocupar los asientos, sino para hacer las cosas. Si lo que puedo hacer está en juego, haré otras cosas ”, agregó. Recordó que durante su desempeño como ministra tuvo varias reuniones y actividades con el actual Jefe de Gabinete como Gobernador. “Todo el mundo fue muy bueno y cordial”, aseguró. También dijo que la cita no la tomó por sorpresa, pues el nombre de Manzur ya había sido discutido en reuniones anteriores. Sin embargo, al día siguiente necesitaba decirle al presidente Alberto Fernández su opinión sobre la nueva composición del gabinete ministerial. “Lo único que le hice saber, porque me pareció que era importante que él supiera, fue que efectivamente había presentado una denuncia, no contra él, sino contra varias personas, incluido él, sobre un hecho, y nosotros enumeró las posibles responsabilidades, y entendemos que la responsabilidad recaería perfectamente en el Gobernador. El presidente me dijo que se veía perfecto, también era una responsabilidad llevarme a ministro. También le dije que diría en todas partes que lo volvería a hacer “, dijo. En otro extracto de la entrevista, y en relación a un exgobernador de Tucumán, el ministro también habló del senador en excedencia. José Alperovich, denunciado por abuso sexual. “El problema de Alperovich no es tanto la impunidad como la complacencia”, dijo, considerando que, en determinados entornos, los temas de violencia de género se tapan o pasan a un segundo plano. “O empresarios o sindicalistas, futbolistas. No importa. En algún momento, se toma conciencia de que se trata de un problema, pero de segundo orden. Esto, además, es que la violencia se sigue perpetuando, no hay duda, me irrita y me indigna. Porque también se nota mucho. También hay algunos sectores donde hay poca cobertura: ‘Es genial, es una persona de otra época’; ‘Bueno, todavía no está probado’; ‘Bueno, ya has visto cómo son las mujeres’; ‘No, olvídate de la política, esto es un becario’. Ocurre en cualquier ámbito, en cualquier situación, en un sindicato o en un diputado, hoy está pasando en Santiago del Estero, por ejemplo, que hay un diputado electo condenado por una violación y con otro juicio abierto por violación dentro del ámbito de sus funciones públicas, ¿cómo no importa? ¿Podemos tener un diputado así? Y también pienso para Alperovich, creo que independientemente del partido, el origen. Hay algo de complacencia ahí, quizás sea eso, que no es tanta impunidad, sino complacencia ”, dijo la Ministra de la Mujer.

