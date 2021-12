México: imparable guerra narco por la venta de drogas en las playas de Cancún

Patrulla de México recorre las playas de Cancún ante la ola de narcotráfico, AGENCIA EFE Miembros del nuevo batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional de México hicieron este jueves su primer recorrido y vigilaron playas de Cancún y la Riviera Maya para evitar la actuación de grupos delictivos. Cerca de 1.500 integrantes del batallón llegaron a la zona a bordo de casi 60 unidades, las cuales fueron distribuidas entre los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum. Los agentes de la Guardia Nacional iniciaron el recorrido por playas y puntos estratégicos con el objetivo de inhibir la presencia de grupos delictivos que se disputan el control de la zona para la venta de drogas, situación que ha provocado numerosos enfrentamientos en los últimos meses. Una de las funciones principales consiste en brindar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros en playas, centros comerciales y zonas de diversión. La creación de este grupo de élite dentro de la Guardia Nacional y que está bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atender los destinos turísticos fue anunciada en Cancún durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de noviembre, después de dos hechos violentos en Tulum y Puerto Morelos. Your browser does not support the video element. El 20 de octubre el enfrentamiento entre dos grupos en el bar “La Malquerida” de Tulum dejó dos turistas muertas -una alemana y una hindú- y otros tres visitantes recibieron impactos de bala. En Puerto Morelos, ubicado entre Cancún y Playa del Carmen, el pasado 4 de noviembre un comando fuertemente armado llegó a la playa del hotel Hyatt Ziva Riviera Cancún con la intención de asesinar a dos presuntos vendedores de droga de un grupo rival. El enfrentamiento provocó la muerte de dichos delincuentes y escenas de pánico entre los turistas y trabajadores. Todos los agentes que fueron desplazados a la región recibirán en los próximos días un intenso programa de capacitación. Asistirán, entre otros, a cursos de “proximidad turística” y de “protección al turismo nacional e internacional”. Durante un recorrido por las principales playas de Cancún se pudo comprobar que la presencia de los militares fue bien recibida por turistas, trabajadores y empresarios, y mucha gente se acercó para pedirles fotografías. En la mañana de este jueves se realizó una recepción de bienvenida de la Guardia Nacional en Playa del Carmen y la llegada del batallón incluyó un recorrido por la Quinta Avenida y algunas de las principales vialidades del la ciudad. CON INFORMACIÓN DE EFE

