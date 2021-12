Miguel Romano analizó la entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara y fue contundente. El histórico estilista de la famosa no se quedó por fuera del gran tema de los últimos días y opinó sobre la reparación de su amiga en la televisión.

Fiel a su estilo frontal, Miguel Romano no se guardó nada y fue enfático en sus declaraciones, en las que cuestionó a Wanda Nara, a la producción y poco también a Susana. En cambio, elogió a la China Suárez en su entrevista con Alejandro Fantino.

Miguel Romano y Susana Giménez.

“Vi la nota y no me gustó para nada. No me gustó cómo estaba iluminada Susana. Tampoco cómo estaba sentada”, cuestiono el estilista histórico de la diva argentina.

Romano señaló que Susana Giménez no se lució como entrevistadora: “No me gustaron las preguntas que hizo. Estaba sentada a un costado. Tendría que haber estado sentada en el medio. Susana es bravísima como periodista, pero fue una nota que pasó sin pena ni gloria”.

uD83DuDE31 NO SE GUARDÓ NADA uD83DuDE31 Miguel Romano criticó hasta la cara de #wandanara en la entrevista con #SusanaGimenez Fuente: (Intrusos). pic.twitter.com/C1SoTnC8kR — AMBA 24 (@amba24noticias) December 4, 2021

A Susana no la cuidadora en la nota. El nuevo peluquero es un trepador, no va a llegar a ningún lado.

Esas fueron las palabras del famoso estilista contra el nuevo peinador de Susana Giménez. “Tiene que aprender a peinar, así no va a llegar a ningún lado”, sentenció Romano, fiel a su estilo.

El estilista también opinó sobre la distorsión en los colores del especial de Telefe cada vez que la cámara enfocaba a Susana. “Si yo estaba ahí, digo ¡corten! Y pido arrancar de nuevo. Le faltaba luz a Susana”.

Por último, Miguel Romano dejó claro que él sigue siendo el encargado de cuidar el pelo de Susana Giménez. “Lo que no puedo es viajar tanto tiempo como ella lo acostumbra a hacer”, aseveró.