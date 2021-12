Moria Casán es una de las personalidades más destacadas del ambiente artístico. Sus declaraciones suelen generar polémicas porque la diva argentina no se guarda sus opiniones, sin importarle si está hablando de alguien que recién empieza o de una figura consagrada.

Por ello, Moria Casán no ocultó sus críticas a Susana Giménez con quien mantuvo un buen vínculo durante décadas. De hecho, en reiteradas oportunidades la madre de Sofía Gala fue entrevistada por la conductora de Telefe en su programa.

Moria Casán.

A raíz de comentarios de Susana, quien se diferenció de la capocómica al manifestar que “ella es muy opinóloga y yo no”, muchos periodistas le consultaron qué opinaba de los dichos de la blonda. Fiel a su estilo, respondió con contundencia:

Argenzuela oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen.

Moria Casán muy crítica con Susana Giménez. Fuente: (América) pic.twitter.com/VXVVSQMMYz — AMBA 24 (@amba24noticias) December 4, 2021

Con ironía, “La One” se refirió a las palabras de Susana Giménez, quien afirmó en una entrevista hace varios meses que Argentina se estaba pareciendo cada vez más a Venezuela, por las medidas económicas y políticas impuestas por Alberto Fernández, el presidente.

Cuando los periodistas le expresaron que Susana había dicho que ella era una opinóloga, la protagonista de “Brujas” retrucó: “Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas”.

Moria Casán y Susana Giménez comiendo juntas.

Luego, la mediática dio a conocer cuál es el vínculo que la une con la conductora. Lejos de lo que se creía, dejó en claro que “nunca fuimos amigas” sino que “siempre fuimos compañeras de trabajo”.

Por último, Moria Casán afirmó que “no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres, y en el ambiente pocas”. Con sus palabras, fue clarísima. No es amiga de Susana, y no tiene intenciones de serlo tampoco.