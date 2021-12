Nico Vázquez visitó a Jey Mammon en “Los Mammones” donde hizo reír a carcajadas a todo el estudio. Con su característico humor, el acto contó una anécdota escatológica que padeció en Grecia durante un viaje con amigos.

Antes de empezar a contar la historia, Nico Vázquez advirtió: “es durísimo esto, de esto no se vuelve. Es escatológico, es un papelón”. El hecho ocurrió durante un viaje junto a Gime Accardi y un grupo de amigos a Grecia.

El actor se encontraba disfrutando a pleno de la playa cuando sintió la urgencia de ir al baño. Después de haber debutado varios platos típicos con yogur. “Escucho algo raro en el estómago. Pensé que era un gas, pero volví a escuchar el ruido”, contó.

De inmediato pensó: “Necesito un baño”. Encontró uno cerca y fue donde vivió la más desagradable odisea de su vida debido al gran malestar que tenía, el actor reconoció que sentía sudor frío y que cuidadosamente puso papel higiénico en el inodoro. “Y pasa esto tan terrible”.

“¡Estaba todo en la pared! Me entré a desesperar y empecé a limpiar”, relató mientras hacía la mímica de lo que fue ese momento tan complicado. También imitó los sonidos que hacía, lo que hizo reír a todos hasta casi llorar.

A medida que limpiaba el desastre de las paredes volvió a sentirse mal y no alcanzó sentarse de inmediato en el inodoro. Consecuencia: “Se desparramó todo por abajo de la puerta”, recordó. Fue tal el malestar que desde afuera alguien le pregunta si sentía bien.

“Le pedí perdón, no me salía decirle nada. Una vez que salí me di cuenta de que tenía todo el short manchado”, detalló Nico.

Al salir, Nico Vázquez acudió a las duchas que estaban al lado del baño y al regresar con sus amigos tuvo que relatar todo lo que le había pasado, mientras en “Los Mammones” todos reían.