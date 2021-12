Un pueblo jujeño de 500 habitantes fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural

Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina



Caspalá, pueblo de Jujuy Caspalá, un pueblito de 500 habitantes ubicado en la Puna jujeña, fue elegido como uno de los mejores destinos del mundo para hacer turismo rural. Ubicado en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy, este lugar fue uno de los 44 galardonados por la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), que eligió a destinos situados en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad. Caspalá está a 3.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un relieve montañoso (está ubicado a escasos kilómetros de la Serranía del Hornocal) que lo convierten en un pueblo mágico, que posibilitaron que ahora pueda obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages. La localidad jujeña #Caspalá fue distinguida entre 44 pueblos del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible a través del turismo en la iniciativa #BestTourismVillages de la @unwto. 🇦🇷🌎 👉https://t.co/iTB0JtXeJK pic.twitter.com/tfc2xYdMiR — Ministerio de Turismo y Deportes (@TurDepAR) December 2, 2021 “Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales“, manifestó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A la hora de otorgar el premio, la Organización Mundial del Turismo evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor, salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros. En la competencia también habían buscado el galardón otros destinos turísticos argentinos como Trevelin, en Chubut; y Concepción del Yaguareté Corá, en Corrientes. Además de Caspalá, también fueron reconocidos por la OMT Bekhovo (Rusia); Bkassine (Líbano); Bojo (Filipinas); Castelo Rodrigo y Cumeada (Portugal); Cuetzalan del Progreso y Maní (México); Gruyères, Saas Fee y Valposchiavo (Suiza); Batu Puteh (Malasia); Kaunertal (Austria); Le Morne y Old Grand Port (Mauricio); Lekunberri y Morella(España); Misfat Al Abriyeen (Omán); Miyama y Niseko (Japón); Mokra Gora (Serbia); Mustafapaşa y Taraklı (Turquía); Nglanggeran (Indonesia); Nkotsi Village (Ruanda); Olergesailie (Kenia); Ollantaytambo (Perú); Pano Lefkara (Chipre); Pica y Puerto Williams (Chile); Pochampally (India); Radovljica y Solčava (Eslovenia); Rijal Alma’a (Arabia Saudita); Testo Alto (Brasil); San Cosme y Damián (Paraguay); San Ginesio (Italia); Sidi Kaouki, (Marruecos); Soufli (Grecia); The Purple Island y Ungok Village (Corea del Sur); Wonchi (Etiopía); Xidi y Yucun (China).

Noticias relacionadas

Ránking de los destinos más elegidos en el último fin de semana largo de 2021 en la Argentina



Fin de semana largo: 3,5 millones de turistas se movilizaron por toda la Argentina