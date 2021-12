Video: Ameca, el robot más avanzado del mundo que es furor en las redes sociales

Robot Ameca. Ameca es el robot con forma humana más avanzado del mundo que representa la vanguardia de la tecnología robótica humana. Posee movimientos y expresiones faciales realistas, fue creado por Engineered Arts, el principal diseñador y fabricante de robots de entretenimiento humanoides del Reino Unido. Los crea para centros científicos, parques temáticos y empresas. Your browser does not support the video element. Diseñado específicamente como una plataforma para el desarrollo de tecnologías robóticas futuras, Ameca es la plataforma de robot humanoide perfecta para la interacción humano-robot. “Nos enfocamos en brindarle tecnologías innovadoras, que son confiables, modulares, actualizables y fáciles de desarrollar”, aseguraron desde la compañía. En el video se puede ver como uno de los ingenieros controla por computadora al robot que logra imitar gestos humanos a la perfección. Desde sonrisas hasta expresiones de asombro, en los video se observa al “rostro” del robot humanoide realizando los movimientos faciales a la perfección.

