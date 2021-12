Varias figuras públicas del arte, el periodismo y los derechos humanos participaron en una campaña pública contra el uso de pesticidas en Argentina, bajo el lema “Chega de Poisnos”. La Asociación de Productores y Ganadores Agrícolas del Norte (Apronor) salió en la encrucijada de esta campaña. En un comunicado titulado “Basta de mentiras”, los productores rechazaron el contenido de la campaña. “Si hay algo a lo que están acostumbrados los productores agrícolas argentinos son las adversidades, no solo las de la naturaleza, sino también las derivadas de malas políticas; a estas adversidades, ataques a Nuestra forma de producir. Lo más irritante de este ataque es que utiliza argumentos falaces, sin base científica, intentando instalar miedo e inseguridad en los alimentos que comemos e incluso en el aire que respiramos, lo que constituye un golpe bajo para nuestra sociedad. Los argumentos son tan falaces que para sustentarlos tuvo que recurrir a una producción audiovisual, con actores ficticios en un intento de darle credibilidad a una propuesta que, desde el punto de vista científico, es insostenible ”, dice el comunicado. También argumentaron que “los productores no cuestionamos que haya quien quiera producir en otros sistemas de producción, ni cuestionamos quién quiere consumir estos alimentos en lugar de los producidos de forma convencional”. “Lo que no podemos tolerar es la demonización y estigmatización de un sistema productivo que alimenta al mundo desde hace cinco décadas y que a lo largo de los años ha ido mejorando sustancialmente en términos de sostenibilidad, seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente. Se trata de la siembra directa, que no es solo una parte, sino un pilar fundamental de nuestro sistema productivo, mediante el cual, desde su adopción en la década de los 80 hasta la actualidad, se ha logrado minimizar la erosión de nuestros suelos, mejorar el contenido de orgánicos. . asunto, optimizar el uso del agua, aumentar la productividad y reducir el uso de diesel en un 66%, reduciendo considerablemente los niveles de contaminación por emisiones de gases ”, agregaron. Asimismo, el comunicado afirma que los argentinos tienen un problema de autoestima. “Muchas veces no valoramos nuestro capital humano, tenemos la suerte de tener muy buenos productores, los mejores del mundo, productores de producciones audiovisuales, con muy buenos actores, reconocidos y premiados a nivel mundial y que nos enorgullecen. Asimismo, estamos orgullosos de nuestros productores agrícolas, quienes se encuentran entre los más eficientes del mundo, ya que producen a pesar de tener la mayor carga tributaria, aportan con el 70% de las divisas que ingresan a nuestro país y, a pesar de todas las adversidades, todos. está apostando. día para producir más y mejores alimentos, en busca de una salida a la decadente situación en la que se encuentra hoy nuestro querido país ”, concluyó el comunicado de Apronor.

