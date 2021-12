Ya es un clásico diario en el mundo del espectáculo hacer un repaso por el mediático caso que involucra a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Y de un tiempo a esta parte, la polémica triada que conforman, no dejan de sorprendernos con sus novedades.

Sin embargo, en esta oportunidad la China Suárez se llevó todas las miradas y unas cuantas lágrimas también, debido a un posteo que le dedicó a su amiga del alma Sofía Sarkani.

La versátil artista, acompaño una serie de imágenes, con emotivas palabras, en las que manifestó el inmenso amor que ha sentido y siente por su amiga, aunque ya no esté cerca físicamente.

Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar. Donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, !eh!