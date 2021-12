Desde este domingo, el estadio de Independiente sumó el nombre de la máxima gloria del club: Ricardo Bochini. Hubo un emotivo homenaje en el Libertadores de América, ahora “LDA Ricardo Enrique Bochini”.

El Bocha jugó un partido amistoso junto a otras glorias contra sus pares de San Lorenzo. El Rojo y el Ciclón se preparaban para disputar el clásico por la Liga Profesional Argentina.

El encuentro fue aproximadamente de 30 minutos y finalizó 3-0 para el equipo local. Doblete del Bochini para abrir y cerrar la goleada.

El estadio de @Independiente ahora llevará el nombre de Ricardo Bochini y, en la previa, se le realiza un merecido homenaje, con un partido de Fútbol Senior. Cuervo desde la cuna, ídolo eterno del Rojo y emblema del fútbol argentino, el Bocha trasciende las camisetas. ¡Aplausos! pic.twitter.com/HIkRQD5Ha9 — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 5, 2021

El discurso de Ricardo Bochini:

“Estoy muy emocionado. Esto para mí es algo muy grande. Estar en esta cancha otra vez, en esta cancha que tuve tantas alegrías, como creo que los hinchas de Independiente. Creo que es un orgullo que al estadio Libertadores de América le agreguen mi nombre. Cuando empecé a jugar en séptima, con 17 años, nunca pensé que me podría pasar lo que me está pasando hoy. Que hoy tenga el nombre mío es algo maravilloso para mí, se lo quiero agradecer a todos mis compañeros que tuvimos la suerte de ganar tantas Copas Libertadores, tantos campeonatos locales, tantas Interamericanas, tantos campeonatos del mundo. Desde que debuté hasta que me retiré en el 91 siempre tuve la suerte de pelear campeonatos. Si no hubiera sido por ellos, si no hubiera ganado 13 campeonatos que gané, hoy no hubiese tenido este nombramiento. Muchísimas gracias a todos los compañeros míos, de todas las épocas”.