Una semana después del brutal asesinato de lucio dupuy, el niño que murió en La Pampa luego de ser golpeado, su padre, Christian Dupuy, Recordó en sus redes sociales con un emotivo mensaje. “Una semana que no estás aquí. Y el cielo llora porque no deberías ir. Tu risa me da fuerza sabiendo que disfrutamos cada momento. Te amo, Lucio Abel Dupuy ”, escribió en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de un video familiar de 14 segundos en el que se ve a los dos jugando mientras el padre pide un abrazo en medio de la risa de la pequeña. Otro de sus mensajes aludía a la lluvia que cayó el viernes durante las marchas con velas y globos realizadas en las plazas General Pico y Santa Rosa, en La Pampa, para exigir justicia para Lúcio, por cuyo delito se encuentra detenida su madre. Magdalena Esposito Valenti, y tu pareja, Abigail Paez. “Sigues ahí, ni la lluvia te quita el brillo … Llueve y siento que estás llorando, no lo hagas más, hijo, déjamelo a mí. Tú corres, juegas, tienes Diviértete y dame fuerzas. Te amo. Con todo soy Lucio Abel Dupuy ”, escribió el padre del niño. En el video hay un mensaje que dice “Ojalá pudiera volver cuando te vuelva a ver y darte un abrazo”.

