El exministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, reconoció este domingo que su salida del cargo tras la derrota del oficialismo en las PASO lo tomó por sorpresa y que desde ese momento no ha vuelto a hablar con el presidente Alberto Fernández.

“Siempre tuve cargos altos. Fui ministro, secretario, gobernador y vice, y nunca me habían rajado. Fue un shock”, dijo el excanciller en una entrevista con el canal de noticias IP, apenas la segunda que da desde su salida del Gobierno.

“Al principio sentí un golpe porque me echaron sorpresivamente. Yo pensé que no estaba en ninguna lista“, afirmó. No lo dijo, pero pareció apuntar a la nunca explicitada enumeración de “funcionarios que no funcionan” con la que Cristina Kirchner le marcó la gestión al Presidente.

Solá agregó que la decisión lo sorprendió porque pensó “que la Cancillería funcionaba muy bien, no lo imaginé”. El exfuncionario que abreva en el Frente Renovador de Sergio Massa, aliado oficial, tuvo un gesto en su salida: es de los pocos que no recaló en otro cargo público tras su expulsión. Solá se fue al llano.

“Cuando me echaron habíamos perdido muy fuertemente las PASO y lo que yo dijera iba a ser usado por una buena parte de la prensa para atacar al Gobierno. Me callé la boca porque tengo en claro de qué lado estoy y venía una elección muy difícil”, aclaró, no obstante, el exministro.

“Me buscaron muchísimo y me callé la boca“, dijo Solá, que eligió no ahondar sobre la manera en que le comunicaron que dejaba de ser canciller y que quien se lo informó fue su reemplazante, Santiago Cafiero.

Sobre su situación actual, Solá prefirió contarlo con humor. “Al sector privado (pasé). Porque estás privado de oficina, privado de secretaria, privado de auto, de celular, todas esas cosas que la gente sabe que los funcionarios tienen”, se descargó, entre risas.

“Desde el año ’87 que no estoy en esta situación, desde que ingresé como ministro de (Antonio) Cafiero en la provincia de Buenos Aires”, precisó.

Solá: “Alberto no me llamó”

“Uno habla con el Presidente cuando lo llaman. No volví a hablar, no me llamó“, agregó, aunque dejó la puerta abierta a aceptar la invitación si naciera de la otra parte: se juntaría con Alberto Fernández a conversar, aun cuando dijo sentirse defraudado por su salida.



Solá contó que no ha vuelto a hablar con el presidente desde su salida del Gobierno.

Solá reconoció que su labor en el Gobierno no era fácil porque “es dificil funcionar cuando un canciller no tiene teléfono diario con el Presidente“.

Y recordó que en ocasión de la polémica por declaraciones suyas a raíz de una conversación telefónica entre Fernández y el entonces presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario argentino estuvo 50 días sin hablarle.

El exgobernador bonaerense señaló que no cree que Cristina Kirchner haya tenido que ver con su salida de la Cancillería. “Mi percepción es que Cristina no tuvo problemas conmigo. Estoy casi seguro”.



Felipe Solá confesó que el Gabinete de Alberto Fernández tiene “gente que había sido por Cristina”. Foto EFE

De inmediato reveló una verdad de esas que no suelen confesarse: “Lo que sí es cierto es que había gente que había sido puesta por Cristina y gente que había sido puesta por el Presidente. Y yo estaba entre los segundos”, afirmó.

Luego Solá habló de las cartas de la vicepresidenta. “La primera (publicada tras las PASO) a mí me costó el cargo, pero resolvió el problema del antagonismo en el Gabinete”, explicó, y consideró que tanto el Presidente como la vice ahora “tienen claro que el matrimonio tiene que estar unido“.

DS