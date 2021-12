por Asher Benatar

A LA GACETA – BUENOS AIRES

– La literatura habla del terror de la página en blanco. ¿Te pasa lo mismo con la tela en blanco?

– No, no es la página en blanco, es el camino a seguir. Mi estado de ánimo es muy variado. Puedo levantarme por la mañana muy deprimida y por la tarde mi forma de sentir es pura sensualidad.

– ¿De ahí vienen tus cambios de estilo? Porque aclaro que me confunden.

– Me confunden. Creo que tiene que ver con mi edad, tengo 85 años y me enfrento a la noción de cuántos años me quedan, que espero que sean muchos. Pero está claro que los tiempos se van acortando y pasando con notable rapidez. Puedo decir, entonces, que el lienzo en blanco produce la angustia de darle sentido a ese espacio en blanco. De hecho, es un reflejo de los años que han pasado. En resumen, de vejez.

– ¿Qué opinas de la vejez?

– Como Quino: quien no tiene nada atractivo, quien apesta.

– Tras esta opinión tan positiva, le pregunto: cuando se acerque al caballete, ¿tiene una idea de los materiales que utilizará?

– Sí, porque tengo predilección por los materiales relacionados con el agua.

– Entonces aceite, ¿prohibido?

– No, el agua también puede interferir con el aceite. Tenemos, por ejemplo, acuarela.

– La acuarela, ¿no es un elemento que se pasa por alto injustamente?

– Por supuesto. Eso es porque el temple se considera para dibujar, el aceite para trabajos “serios”. Me suena tonto.

– ¿Qué sientes cuando ves los cómics?

– Deleitarme. Se podría decir que soy el hijo de la caricatura. Mi padre, Raúl Roux. Él era un dibujante muy destacado y yo crecí en un entorno frecuentado por los más grandes dibujantes de la época. Conocí a Breccia, José Luis Salinas. Crecí viéndolos, en algunos casos viéndolos dibujar. En ese momento, el cómic no estaba valorado. Se consideró una habilidad (duda en buscar la palabra exacta), y el dibujante fue calificado de hábil.

Se consideraba a los artistas “serios”, los demás eran obreros, obreros. Y el concepto no estaba mal porque esas personas trabajaban “para el diario”, tenían que dibujar todos los días. Cobraban por “plaza” y tenían que quedarse ocho, nueve, diez horas diarias, algo muy difícil. Y no podías jugar porque los editores sabían mucho sobre dibujo.

– ¿Dante Quinterno sabía mucho de dibujo?

– Muy parecido a Guillermo Divito. Fueron grandes delineantes entrenados en el tablero, en la lucha diaria. Por eso crecí en un entorno donde el trabajo era fundamental. Y me acostumbré. Por eso no me refiero a la palabra arte. Por eso no me refiero a lo que hago como “trabajos” sino como trabajos. Las obras ya estaban hechas y por gente que sabía hacer obras. Y siguen vigentes.

– Eso me recuerda lo que dijo Clorindo Testa. Los edificios deben evaluarse después de un período de tiempo considerable. Diez años.

– Exactamente, hay que ver si resisten, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como desde la estética. Solo entonces podremos hablar de ellos como obras. Hasta entonces, son trabajos.

– ¿Qué opinas de Rauschenberg? Todas las telas blancas o todas negras, ¿qué te hace pensar? ¿Es una broma, una broma?

– Sé mucho sobre el trabajo de Rauschenberg y lo encuentro muy valioso. En sus lienzos hay humor, caricatura, ironía, hay una representación del momento que vive este artista. Lo considero un narrador del mundo en el que vivió, usando la pintura para eso. Es sumamente complejo y al mismo tiempo tiene en color todo lo que debe tener el cuadro. Además de profundidad, por supuesto.

– ¿Y cuál es su opinión sobre Liechtenstein?

– Use fuera de set como lo he sabido durante muchos años. No sé si los avances serán los mismos, si se mantendrán los puntos, digo, porque con los cambios que trae el progreso, todo parece cambiar. Liechtenstein incorporó esos puntitos a su pintura. Los hizo manualmente. La persona que inventó la introducción del offset (o concepto similar) en la pintura fue Seurat, el puntillista. Era una gran cantidad de puntos que, de lejos, daban una marca figurativa. Estaba fuera de set, razón por la cual este método de impresión nació con los impresionistas.

– ¿Sigue siendo válido el pop-art?

– Yo diría que el pop-art ha existido en todo momento, porque, como su nombre indica, es arte popular. También hubo arte serio, pero el arte popular siempre ha existido. En el Renacimiento, por ejemplo.

– Entonces, en tu opinión, el arte rupestre era arte pop.

– Ciertamente. El hombre de las cavernas superó sus preocupaciones pintando las paredes de su hábitat. En Bizancio, ¿no son los mosaicos sobre los que la Biblia narra expresiones del arte popular? Tiene de todo, incluso cómics. Porque ves una historia en serie, pongamos un martirio. Esto sucedió, luego otro, y luego otro más allá. Con textos. Contado en mosaico, con continuidad. Fue una forma de comunicación. Hoy lo vemos y apreciamos su belleza, pero es posible que el aspecto estético pasara desapercibido para la gente de esa época. La Iglesia lo utilizó para enseñar su doctrina, para llegar a la gente, a los feligreses, de manera didáctica. Creo que el arte pop estaba en pleno apogeo en la época medieval. Resulta que en ese entonces no había especulaciones financieras que tengamos que soportar ahora.

– ¿Cuál es tu opinión sobre el arte digital?

– Por lo que pude ver, es un medio, como un pincel o un lápiz o cualquier otro elemento que sirva para comunicar un lenguaje visual, pero entiendo que para obtener los mejores resultados es conveniente tener una base de composición y color. Si alguien que hace arte digital tiene una educación, me parece que es un género extraordinario. De lo contrario, lo considero un arte muerto.

– ¿Crees que la pintura debería reflejar una realidad?

– En primer lugar, entiendo que la pintura no debe hacer nada, sino que debe reflejar el momento que vivimos. Veamos un caso raro: pintar un hada. Ya nadie pinta hadas, pero si lo hiciera, la visión que tendría un inglés de ella no sería la misma que la de un argentino o brasileño.

– Si la pintura puede reflejar el presente, ¿por qué no se comprometió plenamente a denunciar las aberraciones de la última dictadura argentina, como lo hizo el cine, la literatura y el teatro? Se puede mencionar a Carlos Alonso; pero en relación al grupo, muy poco.

– Carlos Alonso es un ejemplo de actividad artística marcada por su repentino infortunio

. Todas las características de su pintura responden a circunstancias propias e intransferibles. La obra de Carlos Alonso ocupa un lugar privilegiado en el arte argentino. Berni, Spilimbergo y otros mostraron miseria y dictadura, pero en el caso de Alonso hay algo especial.

– ¿Qué diferencia encuentras entre Sin pan y sin trabajo (**) y la obra del grupo Espartaco?

– Sin pan y sin trabajo es una obra extraordinaria, que incluso mereció versiones de otros artistas, entre ellos Alonso. En cuanto a Espartaco, lo que hicieron no fue poca cosa. Carpani, Sánchez, Butte y otros muestran personalidad y coherencia con sus convicciones sociales.

– ¿Cuáles son las escuelas que siempre han influido en la pintura argentina?

– Primero, París. Actualmente Estados Unidos. Es sintomático ver cómo la situación política, económica o artística influye en la plástica argentina.

– ¿Cuál es el próximo espejo para mirar?

– Creo que China.

– ¿Qué grado de ego tienes?

– Tiempo suficiente para hacer lo que hago. No creo que haya un trabajador del arte en el mundo (¿viste que evité la palabra artista?) Que no tenga un ego muy fuerte.

– ¿No crees que hay una pose, o al menos algo deliberado en la actitud narcisista?

– Puede haber algo de eso, pero en casos muy aislados. Borges, por ejemplo. Pero es tan talentoso y divertido.

– ¿La posición narcisista no incluye el autoritarismo?

– Sí, tal vez, pero el narcisista actúa con naturalidad. Considera que todos deben estar de acuerdo con su cosmovisión porque él ve el mundo de esa manera. Considero que todo artista tiene la obligación de ser narcisista. Incluso podría estar en la constitución. Lo importante es que el ego, a través de la acción del arte, transforme esa visión particular en una visión universal.

– ¿Está entrando a Honduras preguntándose cuál es la misión del arte y si vale la pena?

– No por nada. La misión del arte es abrir puertas, las puertas de la sensibilidad, del enriquecimiento espiritual. Cuando salgo del teatro después de haber escuchado una sinfonía de Beethoven o La Pasión de San Mateo, salgo cambiado, el arte me ha cambiado, soy otra persona. Y entiendo que vale la pena, tanto para quien lo realiza como para quien lo recibe. Un artista debe ser narcisista.

– ¿Le da sentido a la existencia?

– Por supuesto que tiene sentido, incluso considerando la posibilidad de que la existencia no exista. La importancia del planeta Tierra y de quien lo habita accidentalmente es tan insignificante que muchas cosas que son naturales o cotidianas, una vez analizadas, se vuelven ridículas. Divido la vida en tres actos. Realizamos el segundo, quizás el más aburrido, el más tonto. El primero que no conocemos; ¿Quién recuerda tiempos pasados? Y el tercero es la muerte. A veces pienso que la muerte no existe y que la vida es un juego. A veces aburrido, a veces divertido. Pintamos, hacemos música, nos enamoramos, sufrimos. Son juegos. Y que les tocamos muy mal.

