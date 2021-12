Lewis Hamilton volvió a ganar en el Gran Premio de Qatar y se acercó a la punta. Con esta victoria quedó a 8 puntos de Max Verstappen a falta de dos fechas para el final del campeonato.

El piloto de Mercedes se adueñó del GP desde el inicio hasta el final. Aprovechó una buena largada y no lo pudieron bajar en toda la carrera. En segundo lugar quedó el neerlandés, tercero fue Fernando Alonso, que volvió al podio luego de siete años. Cuarto Sergio Pérez y quinto Esteban Ocon.

UPDATED DRIVER STANDINGS 👀

Two races to go

Eight points in it

An F1 title race for the ages #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/hoUdjtI4qm

— Formula 1 (@F1) November 21, 2021