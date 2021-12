En “PH: Podemos Hablar”, Paula Morales y Fabián Vena confesaron la verdad detrás de su historia de amor. Desde el año 2013 que se conocieron no pueden dejar de estar juntos y de disfrutar todo lo que la vida les va proponiendo. Es por eso que decidieron revelar cómo fue la primera y la segunda vez que se vieron.

Ambos estuvieron invitados en la última emisión de “PH: Podemos Hablar”, por lo que los televidentes pudieron escuchar los dos lados de la campana. Sin dudas los dos tuvieron cosas guardadas en el tintero y esta ha sido la gran oportunidad de decírselo en la cara.

Paula Morales contó que ella no vio ninguna de las novelas que el exitoso actor protagonizó y esto les coartó los temas de la charla. Según explica Fabián, la primera vez que se encontraron ella fue muy amable y agradecida por los halagos que él le había brindado.

Me la presentaron y le dije que me gustó mucho su trabajo.

Fuente: (Telefé).

Entre risas explicó en el programa de Andy Kusnetzoff que la segunda vez las cosas no fueron muy bien. “Tres meses después venía un director, me mandaron y yo pensé ‘para qué voy’, pero bueno fui. Empiezo a hacer un ‘searching’ y no había ninguna cara amiga”

“Hasta que la observo a ella y reflexiono ‘qué bueno’. Me acerco y le pregunto si se acuerda de mí. ‘¿Cómo estás?’, me tiró. Me quedé porque no coincidía con lo que me acordaba de ella. Esos dos encuentros marcaron una línea rara”, manifestó el actor provocando la risa de todos.

Por supuesto en ese momento expresé ‘tomatela’.

Mientras el conductor de “PH: Podemos Hablar” los miraba sorprendidos, ella señaló que quizás tenía un mal día y que eso hizo que conteste mal. “Igual yo me acuerdo que posteriormente estuvimos hablando, sentados muy cerca”, afirmó. “Después nos encontramos en el trabajo cotidiano y acá estamos”, cerró diciendo Fabián Vena.