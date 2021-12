Federico Strzeneger, ex presidente de Banco Central entre 2015 y 2018, dijo que convenio s FMI no importa que no cambie todos los problemas macroeconómicos que tienes Argentina en la actualidad. Por otro lado, dijo que la reestructuración de deuda Qué has hecho Martín Guzmán En 2020, este fue un tema político, ya que se podía pagar, y el mercado lo aceptó negativamente, generando una fuerte creciente a Lado de riesgo.

“No hay nada relevante. Puede que tengamos o no un acuerdo y al día siguiente nos levantaremos y seguirán existiendo todos los problemas en Argentina, como las existencias, los controles de precios o la prohibición de exportaciones “, dijo Sturzenegger, y agregó:” No habrá ningún problema importante “. Condición El FMI, lo único que se discutirá es si los pagos patearán un poco o no.

“El bloque central del estancamiento económico son las bolsas de valores. El mecanismo de esta medida es la recaudación de impuestos a quienes exportan para otorgar un subsidio a quienes importan. No tiene potencial de crecimiento y hace imposible cualquier inversión importante ”, dijo el controvertido expresidente del banco central, quien inventó la LEBAC para evitar la hiperinflación en 2016.

“La deuda que está reestructurando Guzmán ha sido relativamente pequeña. En 2020 se reestructuró la deuda porque era necesario encontrar un enemigo ”, dijo Sturzenegger, para justificar el fuerte aumento del Riesgo País, que hoy se acerca a los 1.900 puntos. El gobierno nacional argumenta que se trató de una reestructuración necesaria.

“La inflación es como una pequeña estafa: el estado te cobra un impuesto, pero no te lo dice. “Lo que queda por delante es muy difícil porque habrá un déficit muy grande financiado con un impuesto a los pobres”, dijo el economista, y agregó: “El votante argentino es muy conservador y no quiere que nadie pierda”, dijo el nuevo. Economista keynesiano.