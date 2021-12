Silvia Süller se ha visto involucrada en un escándalo de dimensiones sin precedentes. Resulta que algunos días atrás se ha sacado una foto con Diego Lagomarsino, uno de los que había sido apuntado como culpable del deceso del Fiscal Alberto Nisman.

Luego de la publicación de la imagen, Silvia Süller tuvo que salir a aclarar lo que estaba pasando. Incluso el propio técnico informático rompió el silencio para dejar en claro que no hay ningún vínculo entre ellos, más que el profesional.

Diego Lagomarsino se había acercado al domicilio de la mediática con el fin de ayudarla a recuperar sus cuentas en las redes sociales. Tiempo atrás a ella le habían robado el celular y desde ese momento que no pudo volver a ingresar a ninguna de ellas.

No inventen cosas, muchachos.

Fuente: (Twitter).

Tanto la hermana de Guido Süller, como el perito han dejado en claro que nada los vincula. “Después de lo que pasó con Nisman, esta es la mentira más grande”, señaló de forma desafortunada, en una comunicación telefónica con “El Run Run del Espectáculo”.

De manera contundente, continuó afirmando: “No se pueden seguir manifestando este tipo de cosas porque hacen daño a las personas. Los que me conocen saben que no hago y que no tengo nada que ver con esto”, agregó enojado con lo que había sucedido.

Si alguien nos está viendo y la puede ayudar a recuperar las cuentas, estaría encantando.

Silvia Süller también hablo y expresó que la situación no tenía nada que ver con algo romántico. “No tengo un nuevo romance y no quiero saber nada de hombres. Con él no pudimos recuperar la cuenta y todo bien, ahí quedó”, cerró expresando completamente enojada.