Ulises Bueno fue señalado por Patricia Pacheco, quien fue pareja de Rodrigo Bueno y madre de su hijo Ramiro. Un nuevo revuelo se generó al rededor de la figura de El Potro y su herencia.

Pacheco dio inicio a la polémica tras enviar unos mensajes de WhatsApp a la producción del programa conducido por Karina Mazzoco. Desde allí, la expareja de Rodrigo apuntó contra Ulises Bueno.

“Me duele por Rodrigo el trato que le dan a Ramiro, pero siempre fue así. Me duele ver cómo por la plata lo lastiman a Rodrigo y a Ramiro”, fue el mensaje que envío y que fue leído al aire.

Pacheco denuncia que a su hijo Ramiro, la familia de El Potro se quedó con la plata que era para él. Pacheco y Rodrigo bueno tuvieron al pequeño en 1997, tres años antes del tráfico hecho que derivó en su partida de este mundo.

“El cuartetero había dejado una cuenta para cuando su hijo creciera, no quería que le faltara nada, pero sus hermanos se habrían quedado con todo. Él tenía un poder firmado por Rodrigo y cuando falleció se aprovechó de ese documento y se quedó con todo. “Ellos te pueden defenestrar en la tela y siguen juntándola en pala, mientras que uno cuento cereales. Esto casada de callarme todo esto”.

Patricia remarcó que a esta altura ya no le interesa el dinero. Pues ya pasaron muchos años, no obstante siempre fue una carga para ella que lo hayan dejado de lado al pequeño que hoy ya tiene 24 años. Creció con la familia de su madre y no con la de su padre.

En sentido, tras las revelaciones hechas vía WhatsApp en “A la tarde”, fue Silvia Pacheco quien salió a hablar. La abuela de Ramiro por parte de su mamá. En medio de la entrevista, sorprendió con un dato desconocido sobre Flavio y Ulises Bueno.

“Ni Flavio ni Ulises son Bueno de apellido. Hagan estudios genéticos, y se van a dar cuenta de que no miento. Tuvieron la generosidad de tener un hombre de bien, que se llamó Pichón Bueno, que les dio el apellido. No sé si son de otro padre, si son adoptados. Que lo diga la familia”, lanzó dejando a los periodistas mudos.