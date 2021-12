VIDEO IMPACTANTE de la Fórmula 2: tremendo accidente de Pourchaire y Fittipaldi en Arabia Saudí

IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen



IMÁGENES SENSIBLES. Accidente en la largada de la F2 en Yeda. Foto: captura de video. Este domingo se vivieron momentos de drama, angustia y tensión en Arabia Saudí. Todo sucedió durante la largada de la carrera de Fórmula 2 en el trazado de Yeda. Théo Pourchaire y Enzo Fittipaldi fueron evacuados en ambulancia y helicóptero al hospital luego de haber sido protagonistas de un tremento accidente. Los dos pilotos fueron trasladados conscientes al hospital cercano. El auto de Pourchaire se quedó parado en la parrilla de salida y Fittipaldi impactó de manera muy violenta contra él sin tiempo para reaccionar. El accidente llevó a implementar la bandera roja que obligó a detener la competencia durante un tiempo. Lo positivo del accidente fue que Pourchaire se encontraba bien, aunque Fittipaldi fue trasladado a un hospital después de ponerle un collarín y también una férula en su pierna derecha. Las imágenes del choque quedaron captadas en un video muy revelador por un espectador de la competencia en Yeda. IMÁGENES SENSIBLES. El momento del tremendo choque en la largada: Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Toda la gloria: Mariano Werner se consagró bicampéon del Turismo Carretera en San Juan



Fórmula 1 en Yeda: Hamilton, a salvar en Arabia Saudí la primera “bola de título” de Verstappen