Video indignante: sacaron de ataúd al cadáver de su amigo, lo llevaron a dar una “última vuelta” en moto

IMÁGENES SENSIBLES. Sacaron cuerpo muerto del ataúd. El hecho no solo ha conmocionado a Ecuador, donde ha sucedido, sino que también ha levantado una ola de incontenible indignación. Todo ocurrió en plena calle, cuando un grupo de jóvenes sacó por la fuerza del ataúd al cadáver de su amigo, subiéndolo a una motocicleta para llevarlo a dar una “última vuelta”. Lo curioso -y ciertamente macabro- detrás de esta indignante historia, es que el joven que sacaron del cajón había caído asesinado previamnete cuando estaba en el velatorio de otro amigo. El muerto que fue sacado del ataúd por un grupo de jóvenes se llamaba Erick Cedeño Méndez, de 21 años de edad, y la particular despedida que le dieron sus conocidos tuvo lugar en la localidad de Portoviejo, en Ecuador. Las imágenes son más que elocuentes e indignantes. Varios jóvenes pelean con su cuerpo rígido para lograr sacarlo del féretreo y poder subirlo a una moto que integraba una caravana. Los familiares del joven fallecido estuvieron de acuerdo con lo sucedido y dieron su consentimiento. En el video se ve el modo en que, previo a sacar el cadáver del ataúd, un jóven se abraza al cuerpo inerte de Erick y entre llanos grita: “¡Es mi hermano, es mi hermano!”. Your browser does not support the video element. IMÁGENES SENSIBLES. Sacan el cuerpo muerto del féretro.

