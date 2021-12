El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo que “la Argentina es el país que es porque pasó el peronismo” y defendió las leyes laborales entonces constituidas que, según su visión, son las que ataca la oposición, a la que llamó “la derecha“.

En diálogo con AM 750, el precandidato a senador por Santa Fe que perdió la interna oficialista en las PASO dijo que está bueno contextualizar ideológicamente el momento de la Argentina “para poder ver en ese marco la lucha política”.

“No solamente es disputa electoral, la lucha política es continua“, definió.

Y amplió su análisis: “La Argentina es el país que es, entre otras cosas, porque pasó el peronismo. Y el peronismo dejó una cantidad de protecciones a los trabajadores”.

Antes de esa frase había asegurado que este es un momento del país en el que se va a disputar en los próximos dos años “el sentido de la historia de los últimos 75 años“.

“Institutos, instituciones y leyes”

“Nosotros somos parte o militantes democráticos del campo nacional y popular, somos los que reivindicamos que la Argentina es un país distinto a otros, entre otras cosas, porque por este país pasó un movimiento político como el peronismo, que generó institutos, instituciones y leyes“, reivindicó Rossi.

Según su análisis, esos logros “le dieron a la Argentina una forma distinta a lo que tienen otros países de la región“.

“A mi criterio, el instituto más importante que se creó en el primer peronismo, y que aún están en vigencia y hay una herencia de eso, son las convenciones colectivas de trabajo“, continuó su explicación.

Las definió como un lugar en donde se sientan tres partes: el Estado, el sector empresario y los trabajadores. “Lo que tiene de cualitativo es que ese representante de los trabajadores es el representante de todos los trabajadores del país en un determinado rubro”, aseguró.

Luego se refirió a las instituciones. “Las más importantes, producto de la herencia del peronismo del ’45 al ’55, son los sindicatos. En la Argentina pudieron darle en la sociedad argentina una mirada y situación distinta”, opinó Rossi.



Alberto Fernández y Agustín Rossi. Foto archivo.

Por último, dijo que la leyes que existen, y que son las que cree en disputa en estos momentos, “son fundamentalmente todas las que protegen a los trabajadores en ese enorme derecho laboral que tenemos en la Argentina“.

“Qué quiere la derecha, y lo dice: disputar ese sentido de los últimos 75 años”, reiteró apuntando a un imaginario opositor y ubicando al PJ en las antípodas ideológicas.

También destacó al país “por el sistema educativo“. “Hay pocos países en el mundo que desde jardín de infantes hasta el título de grado en la Universidad lo podés hacer de manera gratuita sin tener que pagar un peso. Y eso le ha dado a la Argentina este perfil de movilidad social ascendente, de clase media potente“, estimó.

La mira en Horacio Rodríguez Larreta

También aseguró que “la derecha” dice que todo lo que permitió esa sociedad laboral que reivindicó “es la causante del atraso”.



Horacio Rodriguez Larreta, apuntado por Agustín Rossi. Foto Guillermo Adami

“Dice que hay menos trabajo porque hay mucha protección laboral, que hay menos trabajo bien remunerado porque no es lo mismo que negocie una gran empresa que una Pyme, que los empresarios no contratan porque si después tienen que despedir… todas esas cosas que sabemos que ahora lo dicen desembozadamente“, se quejó.

Y en ese sentido apuntó a una de las cabezas de la oposición. “Creo que cuando (Horacio) Rodríguez Larreta impulsa en medio de la campaña electoral la presentación ley para modificar la indemnización por despido, es la punta del iceberg. Lo que yo digo que es este es el contexto ideológico de lo que estamos disputando”, continuó, aún con la clave electoral incluso tras las dos derrotas, en PASO propia y en generales del Frente de Todos.

“¿Siempre fue así la disputa política en Argentina? No. En el 2015 (Mauricio) Macri no discutía de eso. Decía que iba a mejorar las cosas que estaban mal, pero que iba a dejar las que estaban bien, hasta el Fútbol para Todos. Hoy no dicen eso“, concluyó.

