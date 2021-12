Alerta en el Atlántico Sur: para evitar la pesca ilegal, Argentina monitorea ingreso de 300 buques pesqueros chinos

Buques de pesca de China en aguas argentinas. Foto: NA. La Armada Argentina y la Prefectura Naval implementaron un operativo de patrullaje ante la inminente llegada al Atlántico Sur de una flota de 300 buques pesqueros chinos, provenientes del Pacífico al Atlántico Sur. El procedimiento, que tiene como objetivo el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, se lleva a cabo en coordinación entre los ministerios de Defensa y Seguridad, la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca. Así lo informó el presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, en dialogó con Eduardo Feinmann en el programa Alguien Tiene que Decirlo, que conduce por Radio Rivadavia. Morales destacó el papel del Estado frente a la pesca ilegal, mientras señaló que ante la violación de la zona de exclusión de aguas argentinas, los buques depredadores son multados por la infracción. En ese contexto, afirmó que “el Estado argentino le está prestando más atención al tema de la pesca ilegal” y destacó la presencia de aviones, embarcaciones de la Marina y la Prefectura Argentina para preservar evitar la depredación en el país. Morales, además dijo que este año el operativo se lleva a cabo con la presencia de “tres patrulleros, más dos corbetas de la Armada que se paran en la línea de las 200 millas, y hacen presencia, además de los patrulleros de la Prefectura” y aviones de ambas fuerzas. La intención es vigilar que los buques chinos no ingresen ilegalmente a la zona de 200 millas y si entran, que paguen la multa”, la que según explicó “fue actualizada en relación al valor del gasoil naval” recientemente por el Congreso. Por otra parte, explicó que por primera vez en la historia, un buque de la Armada Argentina especialmente diseñado aguardará en el sector oriental del estrecho de Magallanes, bajo control soberano de Chile, a los pesqueros provenientes del Océano Pacífico. Allí las embarcaciones chinas son identificadas una por una y “son acompañadas de cerca hasta que atraviesen las 200 millas cuya soberanía económica es potestad exclusiva de la República Argentina”, indicó. Dichas embarcaciones “se dejan en las millas 201”, aseguró Morales, quien además explicó que “por más que las organizaciones ecologistas digan que no se hace nada” por evitar la depredación de la riqueza ictícola argentina. “Hasta que el mundo no se ponga de acuerdo no podes evitar (la depredación más allá de la zona económica exclusiva) porque no hay poder de fuego o de policía” para evitar esas acciones en alta mar.

Noticias relacionadas

“Seaspiracy”: el documental de Netflix que transforma en veganos a quienes lo ven



El preocupante saqueo de mares que crece con el apoyo del régimen chino con la armada de Xi Jinping



