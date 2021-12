El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que la Provincia de Buenos Aires aplicará un pase sanitario para los mayores de 13 años desde el 21 de diciembre. Será para eventos masivos, pero también para trámites presenciales y para los empleados de atención al público. Además, habrá vacunación libre con segunda dosis para mayores de 3 años.

El pase es, básicamente, el certificado de que una persona recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se podrá acreditar con la app Vacunate Buenos Aires, con Mi Argentina o con el carnet físico de vacunación.

Según detalló Kicillof, será solicitado para acceder a actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados a partir del 21 de diciembre.

Pero también, “para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales, para trámites presenciales ante entidades privadas y para los trabajadores que realicen atención al público”.

Si bien los casos aumentaron en los últimos días, Kicillof aseguró que por ahora no habrá limitaciones en el tránsito y que la temporada de verano será “espectacular”. De todos modos, insistió con mantener los cuidados y las medidas de prevención personal.



Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak.

Durante la conferencia, y en pos de acelerar el proceso de inoculación, el gobernador amplió el programa de vacunación libre. Actualmente hay primera dosis libre para los mayores de tres años y segunda dosis libre para los mayores de 18. Pero desde el próximo viernes todos los bonaerenses mayores de tres podrán completar su esquema sin necesidad de contar con turno previo.

“Aquel que tiene la vacuna tiene menos carga viral y tiene menos posibilidades de tener la enfermedad, de estar grave y menos posibilidades de fallecer”, afirmó, tras lo cual repasó que este tipo de medidas ya se ha implementado en países como Francia, Italia, Israel, la ciudad de Nueva York, Suiza, Alemania y España, así como en las provincias de Tucumán y Salta.

La medida se tomó luego de que los contagios mostraran un aumento de más del 30% durante la última semana en territorio bonaerense, y horas después de que se conociera el primer caso de la variante Ómicron en el país (en San Luis).

“Lo que venimos a hacer es un llamado a cuidar lo que tenemos”, dijo el gobernador, y pidió que quienes no se vacunaron o no completaron su esquema lo hagan. “Está comprobado que el que no está vacunado tiene 14 veces más chances de internación”, detalló.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, señaló que a pesar de que ya hay vacunación libre en la Provincia, aún persiste una brecha entre quienes se aplicaron la primera y la segunda dosis. “Tenemos stock para dar la primera, la segunda o la tercera dosis o de refuerzo. Necesitamos que todos se vacunen“, advirtió.

En las últimas 24 horas, se registró un total de 339 casos positivos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.089.949.

De acuerdo al Ministerio de Salud bonaerense, los fallecidos suman 55.148 y el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 27.143.565, de las cuales 14.357.489 corresponden a la primera dosis, 11.851.489 a la segunda y 934.587 a la tercera dosis.